Una obra energética de 17 mil millones resolverá un conflicto con Río Negro

Se trata de mejorar el abastecimiento eléctrico de la Comarca Andina. El convenio pone fin a un litigio iniciado en 1991.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, suscribieron un convenio para el fortalecimiento energético de la región que prevé la ejecución de una línea subterránea de doble terna de 33 kV entre las estaciones transformadoras “El Coihue” y “Golondrinas”, una obra que comenzará en los próximos 15 días.

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar el sistema eléctrico regional y la calidad del suministro mediante un tendido subterráneo de 26 kilómetros de extensión, que permitirá reemplazar la generación de la Central Térmica de El Bolsón y fortalecer el abastecimiento energético de toda la Comarca Andina.

La inversión, superior a los 17 mil millones de pesos, forma parte del proceso de transformación de la infraestructura energética que impulsa el Gobierno del Chubut en todo el territorio provincial. En conjunto con otras obras estratégicas, representa una inversión superior a los $30 mil millones destinada a consolidar servicios públicos más confiables, impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

El acto tuvo lugar en la localidad de El Bolsón y acompañaron al mandatario –entre otros- los intendentes Silvio Boudargham (Cholila); Oscar Currilén (El Maitén); César Salamín (El Hoyo); José Contreras (Epuyén); Matías Taccetta (Esquel); Iván Fernández (Lago Puelo); Bruno Pogliano (El Bolsón); Miguel Cuminao (Ñorquincó) y Walter Cortés (Bariloche).

UN CONFLICTO DE MAS DE 25 AÑOS

Torres aseguró que “este es un acuerdo histórico, a partir de un conflicto que lleva más de 25 años entre las dos provincias y que hoy se resuelve de la mejor manera”, y destacó “la vocación institucional del gobernador de Río Negro y de todo su equipo para llevar adelante una obra que va a representar un cambio trascendental para la infraestructura eléctrica de toda la Comarca Andina”.

“Hasta hace algunos años se mencionaba a Lago Puelo como la ‘capital nacional del corte de luz’, pero nosotros empezamos con una obra muy importante como la Estación Transformadora El Coihue, la línea de 33 kV y la Estación Transformadora Golondrinas. Esta obra completa un esquema de infraestructura energética que le va a permitir a toda la Comarca dejar atrás un padecimiento de tantos años”, expresó el mandatario.

“Es un salto de calidad enorme, que se suma a la instalación de las plantas compresoras de gas que encaramos entre Chubut, Río Negro y Neuquén de manera conjunta, dando respuesta a una demanda de muchas décadas”, agregó el gobernador, quien además anticipó que “no solamente nuestras provincias se pusieron de acuerdo después de más de 25 años, sino que en apenas 15 días comenzará la obra”.