El menor, de 13 años, había ingresado al establecimiento fuera del horario escolar. La Justicia investiga cómo se produjo la descarga eléctrica.

Misiones: un adolescente recibió una descarga eléctrica dentro de una escuela y murió

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica dentro del predio de una escuela en la localidad de San Antonio, Misiones. La Justicia investiga cómo se produjo la tragedia que conmociona a la provincia.

El dramático episodio ocurrió el domingo por la tarde dentro del predio de la Escuela Nº 463 “Ingeniero Francisco Devoto”, ubicada en el paraje El Pesado.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del caso, el menor había ingresado al establecimiento fuera del horario escolar y acompañado por su prima, de 14 años. Por causas que aún se investigan, el adolescente habría subido al techo de la escuela y, en esas circunstancias, recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó tendido sobre la estructura del edificio.

Tras el episodio, fue trasladado de urgencia al hospital local. Sin embargo, el médico que lo recibió en el centro de salud constató que la víctima ya se encontraba sin signos vitales.

Además, según detalló el medio Misiones Cuatro, el joven presentaba lesiones en las manos y en los miembros inferiores compatibles con una electrocución.

Tras constatarse el deceso del menor, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y la posterior inhumación.

La Justicia investiga cómo se produjo la descarga eléctrica

Por disposición judicial, la Policía de Misiones estableció una custodia en el establecimiento educativo para preservar el lugar de los hechos hasta que se terminen de llevar a cabo las pericias correspondientes.

Como parte de las primeras medidas, el magistrado interviniente dispuso que un electricista lleve a cabo un informe técnico sobre las instalaciones de la escuela, particularmente en el sector del techo donde ocurrió el episodio. El objetivo es determinar con precisión las circunstancias exactas en que se produjo la descarga, de dónde habría provenido y si existía alguna anomalía en el tendido eléctrico. La investigación continúa abierta.