Sus dos hijos mayores llegaron a la casa y se encontraron con la dramática escena.

Un hombre con arresto domiciliario mató a su hijo de 8 años y se suicidó

Un brutal hecho fue confirmado en las últimas horas, donde un hombre que cumplía con arresto domiciliario asesinó a su hijo de 8 años y luego se quitó la vida. Horas después encontraron una dramática carta que dejó.

Los dos cuerpos fueron hallados sin vida el martes en la vivienda que ambos compartían en el barrio Sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

El fiscal a cargo, Carlos Sale, confirmó que el hombre de 38 años fue identificado como Oscar Mauricio Sosa, y que horas antes del impactante hecho le envió un mensaje a sus hijos mellizos de 18 años. Los jóvenes llegaron y se encontraron con una dramática escena.

Horas más tarde encontraron una carta de despedida en la que Sosa explicaba los motivos detrás de su decisión.

La desgarradora carta que dejó antes de matar a su hijo

El fiscal señaló que el hombre le habría dado pastillas al nene: “Sufría un autismo severo y confesó que después de darle las pastillas, procedió a quitarse la vida porque no podía soportar que nadie lo cuidara”.

“Mi hijo no sufrió, lo más importante de mi vida es mi hijo. Lo más caro de mi vida es mi hijo y tuve que hacer esto. Le di todas las pastillas y no sintió nada, se durmió”, habría escrito el hombre.

El hombre se encontraba cumpliendo un arresto domiciliario por una causa penal en Córdoba: “Estaba citado a viajar para un juicio. Aparentemente no se hacían cargo del chiquito y él era el único que estaba a cargo, pero no podía salir de su casa y el nene necesitaba salir, ir a caminar, recrearse”.

Detenido en Córdoba

El hombre había estado detenido en Córdoba en el marco de una causa vinculada con drogas. Su entonces pareja había gestionado que cumpliera arresto domiciliario en Tucumán para que pudiera hacerse cargo de su hijo, que padecía autismo.

Una vez instalado en la provincia, la pareja se separó y el niño quedó bajo el cuidado de su padre. Al mismo tiempo, el proceso judicial que se llevaba adelante en Córdoba continuó avanzando. La Justicia Federal de esa provincia había requerido nuevamente su presencia, ya que debía presentarse para afrontar una nueva instancia del proceso.

Ese escenario habría sido uno de los factores que el hombre contempló antes de tomar la decisión que terminó en la tragedia. Según la hipótesis que manejan los investigadores, temía que, si debía regresar a Córdoba, su hijo quedara sin una persona que pudiera hacerse cargo de él.

“Estaba desbordado”

En diálogo con la prensa, la hermana de Sosa coincidió en la misma hipótesis de los investigadores. "La situación era desesperante. Mi hermano tenía 38 años, estaba desempleado y se encontraba solo a cargo de su hijo, que tenía autismo severo y numerosos problemas de salud. Se vio completamente solo y desbordado por las circunstancias. Creo que eso fue lo que lo llevó a tomar esa decisión".

"En la vivienda también vivían otros dos hermanos míos, que al momento del hecho se encontraban trabajando. Entre nosotros teníamos un vínculo muy cercano y éramos una familia muy unida. Era un hermano maravilloso", concluyó entre llanto la mujer.