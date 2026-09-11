Masiva manifestación contra el cierre de la base aeronaval Punta Indio

A raíz de una reestructuración del Ministerio de Defensa, toda la región podría quedar diezmada.

“Hablan de soberanía de Malvinas y en el mismo acto cierran una base”, cuestionó el secretario general de ATE Magdalena-Punta Indio, Dabel Roblin, en respuesta a la última cadena nacional de Javier Milei y en referencia a la decisión del Gobierno de cerrar la base aeronaval en Punta Indio.

Con una manifestación multisectorial hacia el edificio Libertad (Comodoro Py 2055, CABA), sede de la Armada Argentina, cientos de personas se movilizaron este jueves contra la medida comunicada por La Armada.

“Armaron el plan Dédalos e incluyeron que se llevan todos los aviones de la base. Es un tema de soberanía nacional”, subrayó el dirigente sindical en Radio 750.

Según la página oficial del Gobierno nacional, el plan Dédalos, anunciado en agosto de 2026, consiste en la “reestructuración” de la Aviación Naval para trasladar las actividades principales de la Base Aeronaval Punta Indio a Bahía Blanca.

Si bien son 185 los trabajadores afectados por la reubicación de aeronaves, lo cierto es que toda la economía de la región está sostenida por la Base Aeronaval Punta Indio.

“Nos sacan el trabajo, que además sostiene mutuamente al pueblo de Verónica y el partido de Punta Indio”, describió Roblin.

Así lo apuntaron también desde la CTA Autónoma bonaerense. “Es un duro golpe a la comunidad que desarrolla su vida en torno a la base. El cierre pone en riesgo la actividad laboral de más de 500 familias, además de a los comercios, escuelas y servicios esenciales, como el Hospital de Punta Indio que funciona dentro de sus instalaciones”, detalla la publicación en las redes sociales.