El industricidio parece no tener fin; al menos mientras suban los costos fijos y sigan desplomándose las ventas. Es en Córdoba.

Cierra una emblemática fábrica de embalajes y decenas de trabajadores se quedan en la calle

Otra empresa fabril con varias décadas de historia acaba de cerrar sus puertas definitivamente, dejando a decenas de trabajadores en la calle, la mayoría con antigüedades de entre 18 y 25 años, gracias a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Se trata de Ananda Pack, emblemática fábrica de embalajes y cajas de cartón de Córdoba Capital, que en las últimas horas anunció su quiebra de forma sorpresiva y dejó a más de 30 familias sin sus ingresos.

La firma ubicada en la zona de los barrios San Vicente y Müller de la principal ciudad de la provincia mediterránea llevaba 38 años de actividad ininterrumpida, pero debió detener sus actividades por varios factores, entre ellos la brutal caída de las ventas producida en los últimos años.

Según explicaron los operarios a un canal local, la noticia de la quiebra y el cierre llegó sin previo aviso. “El viernes a última hora, minutos antes de salir, se les avisó a los compañeros que a partir del martes la empresa no abría más sus puertas, que se daban a quiebra”, relató a Canal 10 Guillermo Vega, uno de los trabajadores afectados.

Además denunció que hasta el momento los propietarios de la empresa no abonaron la última quincena, tampoco se les enviaron los telegramas formales de despido y no saben si recibirán las indemnizaciones correspondientes en tiempo y forma.

Según trascendidos, entre las causas de la quiebra y cierre están la fuerte suba de costos fijos, el aumento en los alquileres de los galpones y la recesión general, todo lo cual llevó a una crisis que para sus responsables fue imposible de sobrellevar.

El industricidio en la era Milei

Según diversas fuentes, desde diciembre de 2023 hasta mediados de este año cerraron entre 3.000 y 4.000 fábricas industriales y más de 30.000 empresas en total (incluyendo comercios y servicios). Solo en mayo último cerraron 2.371 empresas, a razón de 76 por día. En ese marco, la industria perdió entre 79.000 y 97.000 empleos registrados.

Según CEPA, fueron 4.020 las fábricas manufactureras que dejaron de registrarse entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que representa una contracción del 8,1% del sector industrial. En tanto, la capacidad instalada cayó a 59,1%, con cuatro de cada diez máquinas paradas.