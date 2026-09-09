La principal cantera de Olavarría despidió trabajadores por la falta de obra pública

En los telegramas de despido, el dueño de Galasur, Aníbal Embón, explicó que los afectó la paralización de la obra pública y las deudas de las empresas estatales de trenes y vialidad que ascienden a los $1.800 millones.

Una de las canteras que más trabajo da en Olavarría atraviesa una crisis. Galasur (Canteras Unidas de Sierra Chica) despidió a 19 trabajadores. Según explicó su propietario, Aníbal Embón, se debe a la paralización de la obra pública y a las altas deudas que el Estado mantiene con la empresa.

Fundada en 1983 por su padre, Norberto Embón, Galasur contaba con casi 120 empleados. El miércoles 2 de agosto, la empresa puso en la cartelera un anuncio: la cantera iba a estar cerrada jueves, viernes y sábado por mantenimiento. Sin embargo, el personal de esa área no había sido convocado. Algo olía raro.

Las razones de los despidos

El jueves comenzaron a llegar los telegramas que explicaban que los despidos se daban por el artículo 247, es decir, los trabajadores sólo van a cobrar el 50%.

"En los telegramas Galasur adujo que la crisis se debe a la falta de obra pública y dijo que las empresas de trenes y vialidad del Estado le deben $1.800 millones. El lunes a las 0 horas debían reincorporarse pero la asamblea decidió permanecer en la puerta hasta que la empresa recapacite y reincorpore a los trabajadores", explicó a BAE Negocios, Alejandro Santillán, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina de Olavarría.

Para los trabajadores fue un golpe fuerte esta decisión. "Algunos despedidos tienen casi 20 años de antigüedad y trabajaron con Norberto Embon, el padre del actual dueño y quien heredó la empresa junto a su hermana. Lo que más bronca da es que esta gente no fue capaz de sentarse a hablar con los trabajadores con -varias heladas en el lomo- que han ayudado tanto a su padre. Son empleados que hacen malabares para que las máquinas funcionen porque ni inversión hubo en estos últimos años. Algo que fue muy chocante para todos es que nos encontramos con la policía y una empresa de seguridad privada rodeando la planta, siendo que dicen que no tienen plata", contó Santillán.

Qué es Galasur

Galasur es una empresa que ya cumplió 43 años en Olavarría. El secretario general de AOMA hace una radiografía de cómo fue la caída de trabajo en la cantera: "De Galasur salían hasta dos formaciones de tren por día, además de 150 a 180 camiones. Hoy con suerte sale una formación y los camiones son contados. Todas las canteras trabajan al 30% de su capacidad de producción. Nos llama la atención que en este último tiempo se perdieron muchas fuentes de trabajo y los empresarios no salen a decir nada. Sin embargo, entre cuatro paredes, dicen que la situación es insostenible. Ni de la cámara de la piedra, ni los empresarios mineros cuentan en público lo que está pasando realmente".

Toda la zona de Olavarría y aledaños siente el impacto de la pérdida de puestos de trabajo. Sólo en Tandil, se cerraron 300 comercios en lo que va del año. Al caminar por las calles de Olavarría se ven las persianas bajas de los locales.

"En toda Olavarría se perdieron 400 puestos de trabajadores mineros, muchas empresas han tenido que vender sus equipos para pagar las deudas que tenían. Todo comenzó a principios de 2024, algunas empresas sacaron turnos enteros de producción. La crisis atraviesa a las canteras de la zona, a las empresas que prestan servicios a las cementeras, sin ir más lejos los hornos cementeros de Loma Negra están apagados desde hace tres meses y no reabrirán, con suerte, hasta el año que viene", explicó Santillán.

Los trabajadores siguen en la puerta, haciendo fogatas, compartiendo un guiso y esperando que la empresa decida reincorporarlos.