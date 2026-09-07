La economía golpea y Milei pierde respaldo

Un 48,9% de los encuestados asegura que el deterioro económico ya impacta en su vida, mientras el 47,8% cuestiona el rumbo del Gobierno. La imagen negativa del Presidente llegó al 55,7%.

El malestar económico gana terreno y empieza a reflejarse con fuerza en la evaluación del Gobierno. El último Informe Público de Giacobbe & Asociados, correspondiente a agosto de 2026, muestra que el 48,9% de los consultados siente que la economía está empeorando y que el deterioro lo afecta directamente.

La percepción negativa se amplía al 58,4% cuando se incorpora al 9,5% que también observa un retroceso, aunque asegura no sufrirlo en forma directa. En el otro extremo, el 28,5% considera que la economía mejora y que ya lo está percibiendo, mientras que un 7,3% ve una mejora que todavía no siente. Otro 5,3% entiende que la situación permanece estancada.

La lectura sobre el programa económico de Javier Milei mantiene un tono similar. El 47,8% eligió la respuesta más crítica del relevamiento: considera que el plan es equivocado y que el sufrimiento que genera carece de sentido.

El resto de las respuestas aparece más fragmentado. Un 22,4% sostiene que hay que aguantar el ajuste con la expectativa de alcanzar una mejor situación en el futuro, mientras que un 16,8% considera que el ajuste no es tan grande. Ambas posiciones reúnen un 39,2%. Además, un 8,7% admite no comprender el plan y un 3,6% le encuentra sentido, aunque duda de poder atravesar la crisis.

Milei, con más rechazo que respaldo

La evaluación del Presidente también refleja el clima registrado por la encuesta. Milei obtuvo un 55,7% de imagen negativa frente a un 36,1% de positiva.

La serie histórica de Giacobbe & Asociados muestra la distancia con otros momentos de su gestión: el mandatario llegó a registrar un 58,7% de imagen positiva, mientras que el relevamiento de agosto lo encuentra con un rechazo considerablemente mayor.

El desgaste, además, alcanza a buena parte de la dirigencia política. Victoria Villarruel aparece con un 60,4% de imagen negativa y Máximo Kirchner con un 65,8%, los peores registros entre las figuras medidas.

También presentan niveles elevados de rechazo Mauricio Macri, con 58,7%; Cristina Kirchner, con 55,6%; Patricia Bullrich, con 52,5%; y Axel Kicillof, con 52,2%.

El relevamiento fue realizado entre el 24 y el 30 de agosto de 2026, en todo el país, sobre 2.500 casos, con un margen de error de ±2%, mediante encuestas a dispositivos móviles y un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas.