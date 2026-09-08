La industria sufrió en julio su mayor derrumbe en 16 meses

Las series del INDEC retrocedieron a niveles de mediados de 2024. El retroceso fue extendido a casi todas las divisiones industriales.

La industria sufrió en julio su mayor derrumbe mensual desde marzo de 2025, por lo cual extendió su crisis y se acercó al piso observado en el inicio del gobierno de Javier Milei. Todas las divisiones registraron retrocesos respecto de junio, mientras que en términos anuales ocurrió algo similar, con la excepción del sector madera.

Este martes el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero se hundió 5% en comparación con el mes previo. De este modo, tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo cedieron a su nivel más bajo desde junio de 2024, cuando la economía atravesaba todavía las consecuencias del brusco ajuste implementado por la gestión libertaria al arribar a Casa Rosada.

De acuerdo con la agrupación sectorial que expone el INDEC, los declives más pronunciados se verificaron en Muebles y otras industrias manufactureras (-13,9%), Productos de metal, maquinaria y equipo (-8%) y Automotores y otros equipos de transporte (-6,4%).

En relación a julio del año pasado, el IPI descendió 4,9%. Particularmente resaltaron los desplomes en la producción de Maquinaria y equipo (-20,5%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-19,1%) y Prendas de vestir (-15,9%).