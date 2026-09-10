Bomberos realizarán un sirenazo por $59 mil millones retenidos

Más de 1.100 cuarteles harán sonar sus sirenas a las 10 para reclamar fondos adeudados por Nación y destrabar recursos destinados al equipamiento.

El reclamo de los Bomberos Voluntarios tendrá hoy un fuerte gesto simbólico en todo el país: a las 10, más de 1.100 cuarteles harán sonar sus sirenas en simultáneo para exponer la situación económica que atraviesa el sistema.

La protesta, coordinada por el Consejo de Federaciones, tiene como principal eje la falta de transferencia de los recursos establecidos por la Ley Nacional N° 25.054. Según las federaciones, el Ministerio de Economía mantiene retenidos $59.330.748.051 correspondientes al fondo de remanentes acumulados.

El sector sostiene que ese dinero surge de la recaudación de las pólizas de seguros de todo el país y no constituye un subsidio discrecional. La falta de esos fondos representa una pérdida estimada de $45 millones por cada cuartel.

El reclamo también alcanza al Banco Central, al que le piden agilizar las autorizaciones para importar trajes estructurales, herramientas de rescate pesado y nuevas autobombas.

Los bomberos además reclaman una contraprestación fija de las empresas viales de la Red Federal de Concesiones por la cobertura de las emergencias que realizan diariamente en las rutas.

Otro de los pedidos apunta a ARCA, para que avance con la implementación efectiva del reintegro del IVA por la compra de equipamiento crítico.

Pese a la protesta, el esquema de respuesta continuará operativo. Las guardias permanecerán activas y las unidades móviles estarán disponibles para atender las emergencias y los llamados de auxilio de la población.