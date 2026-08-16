Despejan calles del LU4 para avanzar con las obras

Las tareas preliminares buscan liberar los accesos al sector 8 para permitir el ingreso de las empresas que ejecutarán los trabajos. El proyecto contempla el desmontaje y construcción de una escalera, además de la demolición y reconstrucción de algunos sectores.

En el barrio LU4 comenzaron los trabajos de despeje y liberación de espacios públicos para facilitar el avance de las obras previstas en el sector 8. Las tareas fueron realizadas de manera articulada por la Secretaría de Ordenamiento Territorial, a cargo de Bruno Hernández, y la Secretaría de Control Operativo y Urbano, encabezada por Miguel Gómez.

El operativo se desarrolló en el marco de la obra “Desmontaje y construcción de escalera, acceso al sector 8, B° LU4”, que lleva adelante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Durante la intervención se removieron vehículos y distintos elementos ubicados en la vía pública que dificultaban el acceso de las empresas prestatarias. Se trata de una etapa preliminar que permitirá avanzar posteriormente con trabajos de mayor envergadura, entre ellos la demolición de algunos sectores para su posterior reconstrucción.

Desde las áreas municipales intervinientes señalaron que estas acciones apuntan a acompañar el proceso de obras y acercar a los vecinos del barrio LU4 a la posibilidad de regresar a sus hogares.

Hernández destacó el trabajo conjunto entre las secretarías y sostuvo: “Estas acciones intersecretarias son fundamentales para la presencia en los barrios de nuestra ciudad”. También señaló que la gestión comprende tanto los procesos administrativos y legales como la intervención directa en el territorio del ejido municipal.

Las áreas participantes remarcaron la importancia de continuar con este tipo de operativos coordinados en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de ordenar los espacios públicos y dar respuestas a los vecinos.