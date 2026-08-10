Torres recorrió los primeros trabajos del nuevo Conducto Pluvial

El gobernador destacó la inversión de más de $15.800 millones, enmarcada en el Plan Galina, para avanzar con una obra estratégica en Comodoro.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este lunes una recorrida por la zona donde comenzaron los primeros trabajos correspondientes a la obra del nuevo Conducto Pluvial de Descarga al Mar en Comodoro Rivadavia, enmarcada en el Plan Galina.

Con una inversión de $15.842.217.605,19, la obra tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos, habiéndose iniciado ya los trabajos de cateos, sondeos y la instalación de obradores en el terreno.

Al respecto, Torres destacó que la obra “es fundamental para dar una respuesta concreta a una problemática hídrica que los comodorenses padecen desde hace años”, y sostuvo que “después de muchos años de desidia, esta gestión tomó la decisión política de encarar una obra estratégica de estas características”.

“Este es un compromiso firme con todos los comodorenses y una inversión que no solo va a aumentar la capacidad del sistema pluvial junto a los tres conductos actuales, sino que también va a sentar las bases para un desarrollo urbano más seguro y preparado para el futuro de la ciudad”, concluyó el mandatario provincial.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, explicó que “estamos comenzando con una etapa clave para el desarrollo de la obra”, y detalló que “los cateos y sondeos nos permiten identificar todas las interferencias existentes antes de iniciar las excavaciones, para planificar cada intervención con la mayor precisión posible”.

El funcionario señaló además que “el nuevo conducto tendrá dimensiones aproximadas de 3,50 metros por 2,90 metros y se ejecutará por debajo de la calzada, por lo que previamente debemos relevar la ubicación de las redes de agua, cloacas, gas, telefonía, fibra óptica y demás servicios existentes”.

Tórtola agregó que “se realizarán alrededor de diez cateos distribuidos a lo largo de la traza, complementados con estudios de suelo que aportarán información técnica fundamental para avanzar con la ejecución de la obra”.

MAYOR CAPACIDAD PARA EL SISTEMA PLUVIAL

La obra, correspondiente a la Licitación Pública Nº 06/25 y con una inversión de $15.842.217.605,19, contempla la incorporación de un nuevo conducto que permitirá aumentar la capacidad del sistema existente, optimizar la evacuación de aguas pluviales y fortalecer la infraestructura urbana de Comodoro Rivadavia.

En esta primera etapa comenzaron los trabajos preliminares, que incluyen cateos, sondeos y estudios de suelo sobre la traza donde se construirá el nuevo conducto.

Actualmente, el sistema de descarga al mar de Comodoro Rivadavia está conformado por tres conductos que parten desde la intersección de las avenidas Roca y Chile y desembocan en distintos sectores de la costa. Sin embargo, esa infraestructura resulta insuficiente para responder a las necesidades actuales de la ciudad.

El proyecto prevé conservar los conductos existentes sobre las calles Blanc y Casimiro Pella e incorporar un nuevo conducto con traza sobre La Nación, Francisco Behr y Casimiro Pella hasta su descarga al mar, incrementando significativamente la capacidad del sistema pluvial.