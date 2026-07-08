Mató a una mujer embarazada y secuestró a su hija

Sebastián Daniel Bonafe tenía una denuncia previa por grooming contra la víctima. Fue en Junín.

Un hombre fue detenido este miércoles en la localidad de Pergamino, en Buenos Aires, acusado de asesinar a balazos a Mercedes Errepán (32) en la ciudad de Junín y escapar con la hija de la víctima, de 7 años. El operativo se concretó tras un intenso despliegue policial que incluyó la activación del protocolo Alerta Sofía en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Según lo informado por Clarín, Errepán estaba embarazada y su cuerpo fue hallado a primera hora de este miércoles en su vivienda de la calle Ibarlucea al 70. La pareja de la mujer, Jonathan Videla, descubrió la escena al regresar de su trabajo y dio aviso a las autoridades, quienes constataron que la víctima presentaba un disparo en la cabeza.

Testigos presenciales alertaron a los investigadores sobre la huida de un hombre en una motocicleta Honda Titán 150 cc, quien se llevaba consigo a la hija mayor de Errepán. Cámaras de seguridad confirmaron que el sospechoso abandonó el lugar a las 7.45 con la nena.

Ante el riesgo para la integridad de la niña, la Justicia activó de inmediato la Alerta Sofía. Se montó un "operativo cerrojo" en rutas y accesos, dado que existían indicios de que el captor pretendía cruzar hacia las provincias de Córdoba o Santa Fe.

Finalmente, las autoridades lograron localizar a la menor en una zona de emergencia y detuvieron a Bonafe en la vecina ciudad de Pergamino. El sospechoso quedó a disposición de la justicia de Junín bajo custodia policial.

La investigación reveló que el pasado 3 de julio Bonafe había sido objeto de un allanamiento en una causa por grooming. La propia Mercedes Errepán lo había denunciado por presuntamente tomar fotografías de su hija desnuda, aunque aquel procedimiento policial había dado resultado negativo.

Durante un registro de urgencia realizado este miércoles en el domicilio del imputado, la Policía secuestró una carta manuscrita. En el escrito, Bonafe detallaba el presunto modus operandi del crimen y mencionaba su intención de fugarse hacia las localidades de Arias (Córdoba) o Cañada Seca (Santa Fe).

La fiscal Sánchez, titular de la UFI 6, intervino en el caso y recaratuló la causa como femicidio seguido de rapto.

La niña rescatada se encuentra bajo resguardo, mientras la Justicia avanza en las pericias para determinar las circunstancias exactas del ataque y el traslado de la nena.