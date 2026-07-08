Chicahuala y Montiel seguirán detenidos por tentativa de homicidio

El juez Cosmaro rechazó el pedido de la defensa para otorgarles el arresto domiciliario.

En una audiencia realizada este miércoles, la Justicia resolvió mantener la prisión preventiva de Brian Ezequiel Chicahuala y Blas Alejandro Montiel, imputados por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La medida se extenderá hasta el próximo 10 de septiembre.

Durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el procurador de Fiscalía, Alan Larrué, solicitó que ambos acusados continúen detenidos al considerar que permanecen vigentes los riesgos procesales que motivaron la medida cautelar.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que existe peligro de fuga debido a la gravedad del delito investigado y a la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo en caso de una eventual condena. Además, remarcó los antecedentes penales de ambos imputados y advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, el defensor público Gustavo Oyarzún solicitó una morigeración de la medida cautelar y requirió que Chicahuala y Montiel cumplan arresto domiciliario. Asimismo, cuestionó la calificación legal sostenida por la Fiscalía.

Tras escuchar a las partes, el juez penal Martín Cosmaro rechazó el planteo de la defensa y resolvió mantener la prisión preventiva de ambos imputados hasta el 10 de septiembre. En su resolución, consideró que la gravedad del hecho, la expectativa de una condena de cumplimiento efectivo y el riesgo de entorpecimiento justifican la continuidad de la medida.

TIRAR A MATAR EN LA ZONA DE QUINTAS II

La causa se originó el 5 de marzo pasado, alrededor de las 16, cuando la víctima circulaba a bordo de un Chevrolet Astra que era remolcado por una Ford F-100 en el cruce de las calles Código N° 684 y Código N° 751, en la Zona de Quintas II.

Según la investigación, la soga de remolque se rompió y la víctima descendió del vehículo para dirigirse a su vivienda, mientras el conductor de la camioneta permanecía en el lugar. En ese momento, Chicahuala y Montiel habrían llegado armados y efectuado varios disparos con la presunta intención de matar al hombre.

Uno de los proyectiles impactó en la mandíbula de la víctima, provocándole una fractura de maxilar, desplazamiento de piezas dentales y un severo edema en la lengua, lesiones que obligaron a practicarle una traqueotomía y que comprometieron seriamente su vida.

Tras el ataque, los presuntos agresores escaparon del lugar. El conductor de la Ford F-100 también se retiró, mientras que la víctima, gravemente herida, logró llegar por sus propios medios hasta la Comisaría Séptima, desde donde fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.