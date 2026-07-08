La Municipalidad recuperó tierras públicas en Fracción 15

Desde el Municipio continúan desarrollándose procedimientos de control con el objetivo de recuperar tierras fiscales y avanzar en el ordenamiento urbano de la ciudad. En la ocasión, se intervinieron lotes en Fracción 15: uno de ellos estaba ocupado de forma irregular, mientras que el otro había sido adjudicado en 2009, pero su beneficiario no desarrolló mejoras en el lugar.

En el primer caso, se procedió al levantamiento de la ocupación irregular y, tras la intervención, se dispuso que el lote sea destinado a la construcción de una vivienda social para una madre y sus dos hijos con discapacidad. Para este propósito, se trabaja de manera articulada entre la cartera de Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, garantizando una respuesta integral a una situación de vulnerabilidad extrema.

En segunda instancia, se ejecutó el recupero de otro lote fiscal en la misma zona, el cual había sido adjudicado originalmente en el año 2009. Luego de un exhaustivo proceso de fiscalización y seguimiento técnico que se extendió por años, se constató el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del beneficiario, quien nunca habitó ni desarrolló mejoras en el predio, por lo cual se procedió a su reincorporación al patrimonio municipal.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, destacó que “estas acciones forman parte de una gestión que busca ordenar el territorio comodorense con un sentido humano y responsable. No podemos permitir la ociosidad de tierras públicas cuando existen familias con necesidades urgentes y legítimas que requieren respuestas del Estado”.