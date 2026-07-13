Conducir alcoholizado ya cuesta más de $2 millones en Comodoro

La actualización del valor del módulo, determinada por el IPC, modificó el monto de las infracciones previstas en el Código de Faltas. Las sanciones por alcoholemia continúan entre las más elevadas e incluyen inhabilitaciones para conducir y capacitaciones obligatorias.

Las multas por infracciones de tránsito en Comodoro Rivadavia fueron actualizadas tras la modificación del valor del módulo, cuyo cálculo está atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El cambio impacta sobre todas las sanciones contempladas en el Código de Faltas y alcanza especialmente a las vinculadas con la conducción bajo los efectos del alcohol.

El referente del Tribunal de Faltas y abogado Nicolás Caridi explicó, en diálogo con Buen Día Comodoro, que se trata de un mecanismo previsto por ordenanza y que no responde a una nueva decisión de incrementar las multas. Según indicó, el valor del módulo se ubica actualmente en alrededor de 35,93, con una variación respecto del mes anterior producto de la actualización por IPC.

En ese contexto, precisó que las sanciones más altas siguen correspondiendo a quienes son detectados con más de 0,5 gramos de alcohol en sangre. Tras la actualización, el monto inicial supera los 2 millones de pesos y puede aumentar según la graduación alcohólica registrada y las circunstancias particulares de cada caso.

Para quienes presentan una alcoholemia inferior a 0,5 gramos, las multas rondan los 700 mil pesos, aunque también se ajustan en función del nivel detectado.

Caridi recordó además que las consecuencias exceden el aspecto económico. El Tribunal de Faltas puede disponer la inhabilitación para conducir, que habitualmente comienza en 30 días y puede extenderse a 90 días o más en los casos de mayor gravedad. A ello se suma la realización obligatoria de una charla municipal de concientización vial.

Consultado por episodios con niveles de alcohol muy elevados, como el reciente caso de un conductor detectado con casi 3 gramos de alcohol en sangre, el funcionario evitó referirse al expediente puntual, aunque señaló que en situaciones de esa magnitud suele analizarse la aplicación de las sanciones más severas previstas por la normativa.

Finalmente, sostuvo que el propósito del esquema sancionatorio es desalentar una de las conductas de mayor riesgo en el tránsito y contribuir a reducir los siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.