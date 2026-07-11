El Municipio intensifica las tareas de mantenimiento vial

En el marco del plan permanente de mantenimiento vial que impulsa la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos -a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana- continúa desarrollando tareas de mejoramiento en distintos barrios de la ciudad, priorizando la conectividad, la seguridad vial y la circulación de los vecinos.

Durante los últimos días, los equipos municipales llevaron adelante intervenciones en distintos puntos de las zonas norte y sur, que incluyeron el repaso y nivelación de calles, limpieza de barro y enripiado de arterias principales, aprovechando las condiciones climáticas favorables para consolidar el suelo antes del pronóstico de nuevas lluvias.

En ese contexto, los equipos trabajaron sobre la calle Washington, en el barrio Laprida, donde se ejecutan tareas en un pasaje que presentaba importantes dificultades para la circulación. Asimismo, se realizaron mejoras en el camino que conecta Laprida con Manantial Rosales, en la calle Edwald Flagel de km3, en Radio Estación y en las inmediaciones de la cancha de Belgrano, en el barrio Abel Amaya.

Al respecto, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que “estamos interviniendo en distintos frentes de trabajo para mejorar la transitabilidad en sectores que presentaban mayores complicaciones. En la calle Washington nos encontramos con caños de gas pertenecientes a YPF, por lo que estamos evaluando la mejor alternativa técnica para garantizar el correcto escurrimiento del agua sin afectar la infraestructura existente”.

En esa línea, indicó que “en el sector de la cancha de Belgrano estamos realizando la limpieza del barro acumulado, tareas de enripiado y nivelación con el acompañamiento del equipo de Topografía, para dejar las calles en mejores condiciones para los vecinos. Además, estamos reforzando con material las arterias principales donde aún quedaban sectores pendientes, con el objetivo de prepararlas antes de las próximas lluvias”.

Respecto a las tareas que se ejecutan en el cerro Hermitte, Navarro señaló que “la semana pasada nos encontramos con rocas de gran tamaño que demandaron un importante trabajo para retirarlas y trasladarlas al pie de la ladera. Superada esa etapa, continuamos avanzando y la próxima semana ingresaremos a otro sector de la escarpa que también presenta complejidades. Vamos a seguir trabajando mientras las condiciones climáticas lo permitan para cumplir con el plan previsto".

Finalmente, el funcionario remarcó que estas intervenciones forman parte del trabajo continuo que lleva adelante el Municipio para sostener en condiciones la red vial de la ciudad, priorizando aquellos sectores que requieren una respuesta inmediata para garantizar una circulación más segura y eficiente.