Argentina, Inglaterra, España y Francia definirán el Mundial 2026, pero los vínculos entre estos países comenzaron mucho antes de que existiera el fútbol. Invasiones, guerras por la independencia, bloqueos extranjeros, disputas por la soberanía y el conflicto de Malvinas forman parte de un pasado que todavía conserva un fuerte peso en la memoria argentina.

Del campo de batalla a la cancha: la historia que une a los cuatro semifinalistas

Las semifinales del Mundial 2026 reunirán a Argentina, Inglaterra, España y Francia, cuatro potencias futbolísticas que buscarán quedarse con el título más importante del deporte mundial. Sin embargo, mucho antes de que sus selecciones comenzaran a enfrentarse dentro de una cancha, estos países ya habían quedado vinculados por conflictos militares, disputas políticas y luchas por el control territorial y económico.

La historia argentina estuvo atravesada por enfrentamientos con las principales potencias europeas de los siglos XVIII y XIX. España ejerció durante siglos el dominio colonial sobre el territorio, Inglaterra intentó ocupar Buenos Aires y posteriormente participó junto a Francia de una intervención militar sobre los ríos interiores. Más de un siglo después, argentinos y británicos volverían a enfrentarse durante la Guerra de Malvinas.

Esos acontecimientos ocurrieron en contextos históricos completamente diferentes y no pueden ser equiparados entre sí. Sin embargo, forman parte de la construcción política y territorial del país y explican por qué determinados partidos de fútbol adquieren una dimensión simbólica que supera ampliamente el resultado deportivo.

Inglaterra: de las invasiones a Buenos Aires a la Guerra de Malvinas

La historia de los enfrentamientos con Inglaterra comenzó incluso antes de la creación del Estado argentino. En 1806 y 1807, tropas británicas intentaron conquistar Buenos Aires y controlar un territorio estratégico para ampliar sus intereses comerciales en América del Sur.

En aquel momento, el actual territorio argentino integraba el Virreinato del Río de la Plata y permanecía bajo dominio de la Corona española. Durante la primera invasión, las fuerzas británicas consiguieron ocupar Buenos Aires, aunque fueron expulsadas semanas después por tropas y milicias locales organizadas durante la Reconquista.

Un año más tarde se produjo un segundo intento. Las fuerzas británicas volvieron a desembarcar en el Río de la Plata y avanzaron sobre Buenos Aires, pero encontraron una resistencia organizada dentro de la ciudad y terminaron derrotadas.

Las Invasiones Inglesas tuvieron consecuencias políticas que excedieron ampliamente el enfrentamiento militar. La organización de las milicias criollas fortaleció a sectores locales que comenzaron a comprobar su capacidad para defender el territorio sin depender directamente de España.

Aquella experiencia sería uno de los antecedentes del proceso revolucionario iniciado en mayo de 1810.

Más de 170 años después, Argentina y el Reino Unido volvieron a enfrentarse militarmente.

El 2 de abril de 1982, durante la última dictadura cívico-militar, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas. El Reino Unido respondió enviando una fuerza militar hacia el Atlántico Sur y comenzó una guerra que se extendió durante 74 días.

El conflicto terminó el 14 de junio con la rendición argentina. Murieron 649 argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños.

La recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas continúa siendo un reclamo permanente e irrenunciable de la Argentina, sostenido por vías diplomáticas y reconocido como una disputa de soberanía por las Naciones Unidas.

Cuatro años después de la guerra, Argentina e Inglaterra volvieron a encontrarse, esta vez dentro de una cancha.

El partido por los cuartos de final del Mundial de México 1986 quedó definitivamente incorporado a la historia del fútbol argentino. Diego Maradona convirtió la denominada “Mano de Dios” y, pocos minutos después, el “Gol del Siglo”, antes de que la Selección eliminara a Inglaterra y posteriormente conquistara su segunda Copa del Mundo.

Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambas selecciones quedó atravesado por una carga histórica y simbólica que supera ampliamente los límites deportivos.

España: una revolución que terminó con tres siglos de dominio colonial

La relación con España ocupa un lugar diferente dentro de la historia argentina. Durante aproximadamente tres siglos, el territorio formó parte del imperio español y estuvo sometido a sus estructuras políticas, económicas y administrativas.

La crisis de la monarquía española y los acontecimientos ocurridos durante las Invasiones Inglesas contribuyeron al crecimiento de los movimientos independentistas en América.

El 25 de mayo de 1810, la Revolución de Mayo desplazó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y estableció el primer gobierno patrio. Sin embargo, aquel acontecimiento no significó el final inmediato del dominio español.

Comenzó entonces una extensa guerra por la independencia.

Durante los años siguientes, las fuerzas revolucionarias enfrentaron a los ejércitos realistas en distintos territorios de América del Sur. Manuel Belgrano encabezó campañas militares fundamentales, mientras José de San Martín diseñó una estrategia continental destinada a terminar con el poder español en la región.

El 9 de julio de 1816, el Congreso reunido en Tucumán declaró formalmente la independencia de las Provincias Unidas en Sud América.

La guerra continuó después de aquella declaración. El Ejército de los Andes cruzó la cordillera, liberó Chile y avanzó posteriormente hacia Perú, uno de los principales centros del poder español en América.

Las victorias independentistas terminaron modificando definitivamente el mapa político del continente y permitieron el surgimiento de nuevos Estados.

Con el paso de los años, Argentina y España reconstruyeron sus vínculos diplomáticos, económicos y culturales. Actualmente mantienen una estrecha relación marcada, además, por las sucesivas corrientes migratorias que conectaron profundamente a ambas sociedades.

Sin embargo, la guerra contra el dominio colonial continúa siendo uno de los procesos fundamentales sobre los que se construyó la identidad política argentina.

Francia: bloqueos, intereses comerciales y la defensa de los ríos interiores

Los enfrentamientos con Francia estuvieron principalmente relacionados con los intereses económicos y comerciales de las potencias europeas sobre el Río de la Plata.

Entre 1838 y 1840, Francia bloqueó el puerto de Buenos Aires para presionar al gobierno de Juan Manuel de Rosas y conseguir diferentes concesiones políticas y comerciales.

La medida afectó seriamente el comercio exterior de la Confederación Argentina y abrió un período de fuertes tensiones diplomáticas.

Pocos años después, Francia volvió a intervenir militarmente en la región, esta vez acompañada por Inglaterra.

Las dos potencias europeas pretendían navegar libremente los ríos Paraná y Uruguay para comerciar directamente con los territorios del interior, desconociendo la autoridad del gobierno de la Confederación sobre esas vías navegables.

Rosas rechazó esas pretensiones por considerar que vulneraban la soberanía sobre los ríos interiores.

El enfrentamiento más recordado ocurrió el 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado.

Las fuerzas argentinas instalaron baterías de artillería sobre las costas del Paraná y atravesaron gruesas cadenas sobre el río para intentar impedir el avance de la poderosa flota anglo-francesa.

Después de varias horas de combate, las fuerzas extranjeras consiguieron romper las defensas y continuar su navegación.

Desde el punto de vista militar, la batalla terminó con el avance de la flota europea. Sin embargo, la resistencia argentina y las dificultades posteriores que enfrentaron las potencias para desarrollar sus operaciones comerciales fortalecieron la posición diplomática de la Confederación.

Finalmente, Inglaterra y Francia reconocieron la soberanía argentina sobre los ríos interiores.

La Vuelta de Obligado se convirtió posteriormente en uno de los principales símbolos históricos de la defensa de la soberanía nacional. Cada 20 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional en recuerdo de aquella resistencia.

Cuatro selecciones, una historia que comenzó mucho antes del fútbol

Más de dos siglos después de aquellos conflictos, Argentina mantiene relaciones diplomáticas, económicas y culturales con Inglaterra, España y Francia.

Los antiguos enfrentamientos militares pertenecen a contextos históricos profundamente diferentes de las relaciones actuales entre los Estados.

Sin embargo, algunos conflictos todavía tienen consecuencias políticas concretas. El caso más evidente es la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que continúa pendiente de resolución.

El fútbol vuelve periódicamente a colocar frente a frente a países atravesados por esas historias.

Argentina e Inglaterra protagonizarán una semifinal cargada de simbolismo por la rivalidad construida alrededor de los Mundiales y la memoria permanente de Malvinas.

Del otro lado del cuadro, España y Francia disputarán el segundo lugar en la final, representando a dos potencias europeas que también ocuparon un lugar determinante en diferentes etapas de la historia argentina.

Las semifinales del Mundial 2026 tendrán como protagonistas a cuatro selecciones que aspiran a levantar la Copa del Mundo, pero detrás de los colores, las camisetas y las rivalidades deportivas aparecen más de dos siglos de luchas por la independencia, invasiones extranjeras, disputas económicas y defensa de la soberanía.

Los conflictos militares quedaron atrás y las relaciones entre los pueblos cambiaron profundamente. El fútbol no es una continuación de aquellas guerras ni una oportunidad de revancha histórica.

Sin embargo, cada cruce vuelve a despertar recuerdos, símbolos y debates que demuestran que la historia también viaja hacia los estadios.

Durante los próximos partidos habrá ganadores y perdedores y, finalmente, una selección levantará la Copa del Mundo. Pero mucho después del último silbatazo permanecerán las historias que explican por qué determinados encuentros nunca son simplemente un partido de fútbol.