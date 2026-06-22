Derrotó 2-0 a Austria y se afirma en el primer lugar del Grupo “J”. El crack rosarino erró un penal, aunque se convirtió en el máximo goleador de la historia en Copas del Mundo.

Argentina ganó con dos de Messi y ya está en los 16vos. de final del Mundial

La Selección Argentina de fútbol, con dos tantos de su capitán y hombre récord Lionel Messi, venció este lunes a Austria por 2-0, y de esa manera, se clasificó para los 16vos. de final de la Copa del Mundo, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.

El partido, que se jugó en el estadio de Dallas, Estados Unidos, contó con el arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar.

Gracias a este resultado, la “Albiceleste” accedió a la próxima fase, aunque deberá esperar a lo que suceda en el duelo entre Argelia y Jordania -juegan este martes a las 0- para saber si ya es primera de Grupo “J”.

Messi, que erró un penal en los primeros minutos del partido, superó el récord del alemán Miroslav Klose y se colocó como máximo goleador de la historia de la Copa Mundial con 18 tantos.

En el primer acto, Argentina salió con todo con firme intención de lograr la victoria y a los pocos minutos dispuso de un penal para adelantarse. Lautaro Martínez fue trabado dentro del área y tras la revisión del VAR, el árbitro del partido decretó la pena máxima.

El delantero del Inter Miami fue al lanzamiento con el récord de máximo goleador histórico de la Copa Mundial entre ceja y ceja, pero no pudo definir bien el disparo y se fue fuera. El fallo sentó mal a la “Albiceleste” que anduvo algunos minutos sin muchas ideas, aunque tampoco sufrió ante una Austria que supo complicar al equipo argentino pero no podía hacerle ocasiones de gol.

A pocos minutos del descanso, un apertura en banda para Facundo Medina acabó con Almada dejando pasar la pelota y con Messi llegando de atrás para hacer el gol del gran récord. No perdonó el 10 con su clásico disparo con rosca con la izquierda para poner el 1-0 y situarse como máximo goleador de la historia de la Copa Mundial.

Tras el pase por vestuarios, el equipo de Ralf Rangnick quiso sentirse más protagonista con balón y empezó a merodear el área de Emiliano “Dibu” Martínez. En esas, Cristian Romero se vio con problemas en su pierna derecha y Lionel Scaloni no dudó en retirarlo del terreno de juego para introducir a Nicolás Otamendi.

No obstante, pese a que intentasen tener más presencia en campo contrario para buscar el empate, la realidad es que no pudieron inquietar el arco argentino y finalmente terminaron sucumbiendo ante la vigente campeona.

Argentina supo dormir el partido y aguantar al cuadro europeo para terminar imponiéndose con otro gol de Messi en el último suspiro del partido tras una serie de rechazos. Gracias a esta victoria, Argentina se sitúa con seis puntos y se clasifica de manera directa a la ronda de dieciseisavos de final. Dependiendo de lo que pase en el duelo entre Argelia y Jordania podrían ser matemáticamente primeros de grupo.

………………..

Síntesis

Argentina 2 / Austria 0

Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Marcel Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Gol PT: 38’ Lionel Messi (Arg).

Gol ST: 49’ Lionel Messi (Arg).

Cambios ST: 13’ Nicolás Otamendi x Romero (Arg), 18’ Julián Alvarez x Almada (Arg) y 19’ Nicolás González x Lautaro Martínez (Arg), 22’ Marko Arnautovic x Wanner (Aus), Alexander Prass x Bosch (Aus) y Marco Friedl x Alaba (Aus), 33’ Patrick Wimmer x Schmid (Aus), 35’ Leandro Paredes x De Paul (Arg) y Nicolás Tagliafico x Medina (Arg), 40’ Carney Chukwuemeka x Gregoritsch (Aus).

Amonestados: Medina, Paredes (Arg). Posch, Laimer (Aus).

Incidencias PT: 8’ Messi (Arg) erró un penal.

Arbitro: Amin Mohamed Omar (Egipto).

Estadio: Dallas (Estados Unidos).