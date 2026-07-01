Vacaciones con arte: Rada Tilly abre la inscripción a sus talleres de invierno

La propuesta del Taller de Arte Municipal ofrece actividades para infancias, adolescentes y personas adultas durante julio, con opciones vinculadas a las artes visuales, la cerámica, la música, el movimiento y el juego. La inscripción se realiza de manera online.

La Secretaría de Cultura de Rada Tilly abrió las inscripciones para los talleres de invierno que se desarrollarán durante julio en el Taller de Arte Municipal. La programación está dirigida a infancias, adolescentes y personas adultas, con una amplia variedad de propuestas para el receso invernal.

Para las infancias se organizarán tardes de juegos y experiencias artísticas distribuidas por edades. Los lunes estarán destinadas a niñas y niños de 5 a 7 años; los martes habrá actividades para los grupos de 3 a 4 años y de 8 a 10 años; mientras que los jueves participarán chicos y chicas de 10 a 12 años, además de adolescentes mayores de 12.

La oferta para personas adultas incluye talleres de Llamadores, a cargo de Alejandra Diana Lavalle; Dibujo, con Laura Almonacid; Expresión Corporal, coordinado por Jana Rencoret y Josefina Becerra; Esgrafiado Cerámico y Decorado de Piezas Cerámicas, dictados por docentes del Taller de Arte Municipal; Instrumentos de Arcilla, con Claudia Gómez; y Bombo Legüero, a cargo de Leonel Fernández. Cada propuesta tendrá días y horarios específicos durante las vacaciones de invierno.

Las actividades se desarrollarán en el Taller de Arte Municipal, ubicado en Isla Malvinas 1429, como un espacio pensado para compartir experiencias de aprendizaje y creatividad.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y se realizan de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/crJhA5nuoSBjpJ9s7. También se puede obtener más información en la Secretaría de Cultura o en el propio Taller de Arte Municipal.