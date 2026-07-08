Intentó escapar tras romper la puerta de un minimercado

El hecho ocurrió durante la noche del martes en un comercio de 24 horas ubicado en Malvinas y Figueroa Alcorta.

Un hombre de 36 años fue detenido durante la noche del martes, acusado de provocar daños en la puerta de ingreso de un minimercado del barrio José Fuchs y escapar del lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:30 en el comercio "Libert" Minimarket, ubicado sobre la esquina de las calles Islas Malvinas y Figueroa Alcorta. Según el informe policial, un sujeto vestido con ropa oscura y una gorra roja rompió el vidrio de la puerta de acceso y huyó por Figueroa Alcorta en dirección a la calle Estados Unidos.

A partir de la denuncia, efectivos policiales realizaron un recorrido por la zona y localizaron a un hombre con características físicas y vestimenta coincidentes en inmediaciones de la Escuela N° 745.

Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad del comercio, los uniformados confirmaron que el demorado era el presunto autor del hecho. Ante esta situación, se detuvo a Jorge Fernando A., de 36 años, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional Segunda.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial y permanecería a disposición de la Justicia hasta la audiencia de control de detención.