Delirio junto al Gorosito por la selección y por Malvinas

El festejo en Caleta Olivia por el por el épico triunfo de la selección argentina de fútbol ante la inglesa fue más que imponte con epicentro en la plazoleta de El Gorosito.

La tensión acumulada hasta los minutos finales provocó un estallido popular que no tiene precedentes y más de veinte mil personas invadieron la zona céntrica para celebrar el 2 a 1 como si se tratara de la final de la Copa Mundial 2026.

Llantos, abrazos, gritos, cánticos, bengalas, espuma artificial, redoblantes, banderas y camisetas sobre todo con los colores nacionales y los rostros estampados de Messi y Maradona, conformaron un espectáculo indescriptible protagonizado gente de todas las edades.

El desahogo fue de una manera que no tiene precedentes, sobre todo porque se le ganó a un equipo que conforma el Reino Unido de la Gran Bretaña y también al gobierno de Javier Milei que propicio estrictas restricciones para que los argentinos que reclaman la soberanía sobre Malvinas no pudieran llevar al estadio de Atlanta Stadium.