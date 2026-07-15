Speed apareció en el partido con la camiseta de Inglaterra

El creador de contenidos estadounidense se mostró en el partido decisivo con los colores británicos y la cara pintada.

En la previa de las semifinales de la Copa del Mundo el streamer estadounidense Speed volvió a convertirse en el centro de las miradas al mostrarse con la camiseta de Inglaterra, el rival de la selección argentina.

Conocido a nivel global como el “enemigo público número uno” de Lionel Messi, debido a su fanatismo por Cristiano Ronaldo, el creador de contenido fue fiel a su estilo provocador: además de la indumentaria oficial, se pintó la bandera británica tanto en el rostro como en la espalda, dejando en evidencia su total antagonismo con el equipo albiceleste en este cruce decisivo.

Speed apoyó a Cabo Verde y después a Egipto contra Argentina y celebró cuando Lionel Messi falló un penal. En este partido Argentina logró una épica remontada 3 a 2, provocando su sorpresiva reacción. Además, se viralizaron videos y una investigación de la FIFA por cánticos racistas hacia él en la cancha.

Sin embargo, rompió su propia costumbre en el partido de la Scaloneta ante Suiza y se puso la camiseta de la Argentina en lugar de utilizar la del rival de los dirigidos por Scaloni.

“Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!”, dijo en la transmisión en vivo, donde millones de usuarios se prenden a verlo.