La marea celeste y blanca se hizo sentir en Atlanta; los futbolistas compartieron un emotivo momento con la hinchada que no paró de gritar desde las tribunas.

Himnos: los argentinos cantaron "el que no salta es un inglés" y los ingleses silbaron

Los jugadores de la selección argentina compartieron este miércoles un emotivo momento con la hinchada al cantar en conjunto el Himno nacional argentino antes de que empiece el partido frente a Inglaterra. Una marea celeste y blanca se distinguió en el estadio de la ciudad de Atlanta.

Sin embargo, una batalla se libró entre las hinchadas. Durante el himno de Inglaterra, los argentinos cantaron a todo pulmón “el que no salta es un inglés”. Poco después, cuando sonó el himno nacional, los ingleses no tardaron en abuchear. Pero los argentinos cantaron con más fuerza.

Los hinchas acompañaron a los futbolistas visiblemente emocionados ante un duelo que será recordado a lo largo de la historia. Fue la primera vez en 21 años que los seleccionados se enfrentaron.