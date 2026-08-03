El principal paso fronterizo entre Argentina y Chile permanece inhabilitado por la acumulación de nieve y el riesgo de avalanchas. Desde el sector transportista chileno advirtieron por las pérdidas y la difícil situación de los trabajadores que llevan semanas sin poder cruzar.

Cristo Redentor sigue cerrado y crece la preocupación por miles de camioneros varados

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este lunes 3 de agosto y todavía no existe una fecha definida para su reapertura. Las condiciones meteorológicas y la enorme acumulación de nieve en la alta cordillera mantienen interrumpido el tránsito entre Argentina y Chile, mientras miles de camioneros esperan poder retomar sus viajes.

Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que la circulación permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, en medio de los trabajos para despejar las rutas y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

La situación comenzó a generar especial preocupación entre los transportistas. La Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) difundió un comunicado en el que alertó sobre las consecuencias de la prolongada interrupción y describió el complejo escenario que atraviesan quienes permanecen varados desde hace casi tres semanas.

“El Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor–Los Libertadores permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera”, señaló la entidad.

Nieve, riesgo de avalanchas y sin fecha de reapertura

Equipos viales de Argentina y Chile continúan trabajando para retirar la nieve acumulada y recuperar las condiciones de transitabilidad. Sin embargo, el riesgo de avalanchas y desprendimientos todavía impide establecer cuándo podrá habilitarse nuevamente el corredor internacional.

Las imágenes de extensas filas de camiones detenidos a la vera de las rutas expusieron en los últimos días la magnitud de un problema que, además de afectar a los trabajadores, comienza a generar fuertes costos para el transporte internacional de cargas.

Ante la falta de certezas, la organización chilena mencionó como alternativa el Paso de Jama, aunque reconoció que utilizar esa vía implica mayores distancias, costos y días de viaje.

“Se recomienda a las empresas evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes interfronterizos”, advirtió la CNDC.

Mientras continúan las tareas en la cordillera, Cristo Redentor seguirá cerrado hasta que las autoridades de ambos países consideren que existen condiciones seguras para circular, con cientos de transportistas pendientes de una reapertura que, por ahora, no tiene fecha.