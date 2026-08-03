Fuerzas Armadas: el Gobierno confirmó un bono extraordinario

El pago será por única vez y también alcanzará al personal de las fuerzas federales de seguridad. ¿Quiénes lo cobran y cuándo se paga?.

El Gobierno nacional oficializó este lunes el pago de un bono extraordinario para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, una medida que también alcanzará a efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales. El beneficio será por única vez y se abonará junto con los haberes de agosto de 2026.

La decisión quedó plasmada en los Decretos 695/2026 y 696/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, además de los ministros de Defensa, Carlos Alberto Presti, y de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

Según el Gobierno, el objetivo de la medida es reforzar los ingresos del personal alcanzado y garantizar una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación que exige el servicio.

Quiénes cobran el bono extraordinario

El Decreto 695/2026 establece que el beneficio alcanza a:

Personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.

Personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales.

Personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el Decreto 696/2026 dispone que también lo percibirán:

Personal en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, incluidos los alumnos.

Personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina.

Personal en actividad de la Policía Federal Argentina.

Personal en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluidos los alumnos.

Personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal, incluidos los alumnos.

Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.

De cuánto es el bono y cuándo se paga

La suma fijada por el Gobierno es de $50.000 por persona.

El decreto establece que se trata de una suma fija remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, que se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026.

Al tratarse de un pago extraordinario, no se incorpora al salario básico ni modifica las escalas salariales vigentes, sino que constituye un refuerzo económico destinado al personal alcanzado por la medida.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo explicó que la decisión busca preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones del personal militar y de las fuerzas de seguridad federales, en el marco de la política de actualización de ingresos que viene aplicando durante 2026.