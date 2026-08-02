Barrio Favaloro: una mujer se intoxicó con monóxido de carbono

Efectivos policiales debieron forzar el ingreso a la vivienda tras advertir un fuerte olor a gas. La mujer, de 38 años, fue hallada inconsciente en su dormitorio y trasladada al Hospital Regional.

Una mujer de 38 años fue rescatada por efectivos de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo luego de sufrir una presunta intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda del barrio René Favaloro. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del sábado, sobre la calle Ricardo Pettinari.

La intervención se inició a partir del llamado de un hombre de 58 años, quien se presentó en el domicilio preocupado porque su amiga no respondía a los llamados ni daba señales de vida.

Al llegar al lugar, los policías constataron que la puerta principal se encontraba cerrada con llave desde el interior. Además, percibieron un intenso olor a gas proveniente de la vivienda, por lo que, ante la posibilidad de una situación de riesgo, decidieron forzar el ingreso.

Una vez dentro de la casa, encontraron a la mujer tendida e inconsciente en una de las habitaciones. De inmediato, los efectivos la retiraron del inmueble y la trasladaron hacia el exterior para que recibiera aire fresco. Tras permanecer varios minutos al aire libre, la víctima recuperó el conocimiento.

Minutos más tarde arribó una ambulancia al lugar. El personal médico asistió a la mujer y dispuso su traslado al Hospital Regional, donde quedó bajo observación y recibió atención especializada.

La rápida intervención policial resultó determinante para auxiliar a la mujer y evitar que la situación tuviera consecuencias más graves. Las circunstancias que originaron la acumulación de monóxido de carbono serán materia de las actuaciones correspondientes.