La mujer denunció ante la Justicia que le ofrecieron hasta un millón de pesos que dijera que Victoria Cantero “había sido víctima de violencia” por parte de Julián Álvarez Guardi (29), el hombre al que asesinó en Chaco.

Investigan si ofrecieron dinero a una testigo para que declarara a favor de la joven que mató a su novio

Un escándalo golpea por estas horas al expediente en el que se investiga a Victoria Cantero, la joven de 25 años que está detenida acusada de haber asesinado a puñaladas a su novio, Julián Álvarez Guardia, de 29. El motivo: una testigo se presentó ante la fiscal del caso, Ana González de Pacce, y denunció que intentaron sobornarla para de declare a favor de la asesina.

Fuentes judiciales confiaron a Infobae que una mujer declaró ante la Justicia que recibió un llamado aparentemente de una amiga de la imputada para dijera que Cantero había sido víctima de violencia de género por parte de su novio. En la comunicación que recibió, la persona del otro lado le dijo que sí ella declara que sufría maltratos a manos de Julián, obtendría entre 500 mil y un millón de pesos.

Inmediatamente después de que le reveló la situación, la fiscal resolvió que la mujer pase a ser testigo reservada para protegerla. En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio señalaron que ahora se investiga desde qué número telefónico se efectuó el intento de extorsión.

Pablo Vainello, abogado querellante, también denunció la situación en diálogo con distintos medios de comunicación chaqueños.

El letrado dijo que “la oferta fue real” pero “que la testigo nunca recibió el pago”. En ese sentido, aseguró que la llamada provino de un número privado y fue hecha por una “persona mayor de voz suave que ofreció entre 500 mil y un millón de pesos para que declare que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián”.

“Vos sos amiga de Victoria, vos tenés que declarar a favor, te vamos a ofrecer una suma de dinero X”, le habría dicho la persona que le hizo la propuesta, de acuerdo con el relato del abogado. “Ella le pregunta que quién habla y automáticamente esta persona cuelga”, añadió el abogado, quien dijo que la fiscal le tomó declaración a la testigo.

“La doctora González de Pacce tomó personalmente esta testimonial, corroborando los dichos que habíamos transmitido nosotros al Ministerio Público Fiscal para pedir información a las empresas de telefonía, para determinar el número de teléfono, el abonado de ese teléfono y por sobre todas las cosas, determinar la triangulación de las antenas para saber desde dónde vino ese llamado. Entonces, lo que le llama la atención a esta chica y me dice es “¿de dónde sacaron su teléfono? Porque el número lo tenía solamente Julián”, dijo el abogado en diálogo con el medio local Alerta Urbana.

“Me llamaría poderosamente la atención que estén ofreciendo millones de pesos por ahí para declaraciones testimoniales cuando dicen que no tienen los medios”, agregó el letrado.

Vainello dijo que no creía que este intento de soborno tuviera el aval de los abogados defensores de Cantero. En ese sentido, señaló que sospecha que vino por decisión unilateral de la familia de la joven acusada.

“Yo entiendo más que puede venir por el lado de la familia sin consultar a sus abogados. Conozco a los abogados y no se van a meter en estas situaciones”, dijo.

En ese sentido, las fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que esta situación sólo perjudica la situación de la acusada. Respecto a la investigación, señalaron que la única novedad que se registra durante el día de hoy, Victoria Cantero será llevada a instituto de Medicina Legal del Poder Judicial para chequear cómo está de salud.