Lorena Andrade afirmó que el padre de Angel atraviesa una profunda crisis

La mujer desmintió las versiones que señalaban que ella y un sobrino habían golpeado a Luis López.

Lorena Natalia Andrade (40), mamá del corazón de Ángel Nicolás López (4), desmintió públicamente las versiones que la señalaban, junto a un sobrino, como responsable de una presunta agresión física contra Luis Armando López (34), padre del niño asesinado en abril de este año.

A través de una publicación en sus redes sociales, Andrade aseguró que el episodio ocurrió mientras Luis atravesaba “una profunda crisis emocional producto del dolor por la pérdida de su hijo” y que, lejos de agredirlo, intentaron contenerlo.

“Es cadena nacional que el padre de Ángel se haya emborrachado enojado y al querer frenarlo no pudimos. ¿Qué golpes? ¿O qué denuncia andan diciendo que nos hizo?”, expresó.

La mujer sostuvo que tanto ella como su sobrino son quienes acompañan diariamente a López en medio del difícil proceso que atraviesa desde el crimen de Ángel (por el cual están detenidos su madre biológica y su pareja), y negó que exista una denuncia por violencia en su contra.

“Somos quienes hoy sostenemos el desespero de Luis, que a veces le agarra al no tener a su hijo y escuchar cómo lo hicieron sufrir, cómo lo golpearon hasta matarlo”, afirmó.

En ese contexto, Andrade también cuestionó la falta de asistencia por parte del Estado hacia la familia desde que ocurrió el homicidio del niño. Según indicó, no recibieron acompañamiento psicológico ni contención institucional.

“Acá apoyo no tenemos de un supuesto Estado. Acá soy yo y mi familia con él. No existe nadie más, ni psicólogos, ni un llamado de apoyo por las autoridades”, escribió.

Por último, criticó el tratamiento que algunos medios realizaron sobre el episodio y desafió a quienes difundieron la versión de una supuesta agresión a presentar la denuncia que, según remarcó, nunca fue radicada.

Las declaraciones de Andrade surgieron luego de que trascendieran versiones que la vinculaban con un presunto ataque contra Luis López, información que la mujer rechazó de manera categórica al asegurar que únicamente intentaron asistir al padre de Ángel durante un momento de extrema angustia por el asesinato de su hijo.