El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  MAREJADA
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

La marejada arrancó decenas de patentes y Tránsito las resguarda

El fuerte oleaje que afectó la avenida Yrigoyen provocó el desprendimiento de chapas patentes de numerosos vehículos.

La intensa marejada que golpeó la costa de Comodoro Rivadavia en la tarde noche del viernes dejó una consecuencia poco habitual: decenas de chapas patentes fueron desprendidas de vehículos que circulaban o permanecían estacionados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y sectores aledaños.

El avance del agua sobre la calzada, sumado a la fuerza del oleaje, provocó el desprendimiento de los dominios de numerosos automóviles y camionetas, en una de las zonas más afectadas por el fenómeno climático.

Una vez que el nivel del mar descendió y comenzaron las tareas de limpieza, personal de la Guardia de Tránsito Municipal recorrió el sector y recuperó una importante cantidad de patentes que habían quedado dispersas entre la banquina y los cordones de la avenida. Entre ellas se encuentran tanto los antiguos dominios alfanuméricos como las chapas correspondientes al sistema Mercosur.

Las placas fueron trasladadas a la base operativa de la dependencia, donde quedaron inventariadas y bajo resguardo para ser restituidas a sus propietarios. Las mismas son las siguientes: AB 749 LR; AA 724 NL; AA 564 JZ; AA 297 CL; AF 062 VL; AA 740 FC; AC 468 NQ; AH 064 XI; AH 672 CF; AH 946 OB; AE 969 EJ; AA 987 DB; PAM 219; LYT 375; IKN 331; POG 842; FKN 378; PAD 320; EHE 268; FNX 280; NJD 462; AF 418 WI; LTI 205; ACO 73 RF; AD 927 VT. Desde el área municipal recordaron que recuperarlas evita a los conductores tener que iniciar el trámite de reposición ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, un proceso que actualmente puede presentar demoras debido a la escasez de chapas patentes.

Quienes hayan perdido el dominio de su vehículo durante la marejada deberán acercarse personalmente a la sede de la Guardia de Tránsito, ubicada en Nicolás Moral 136, barrio Industrial, de 8.30 a 18, con la cédula de identificación del automotor (verde o azul) para acreditar la titularidad y retirar la placa correspondiente. El trámite se realiza en los horarios habituales de atención de la dependencia.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico