La marejada arrancó decenas de patentes y Tránsito las resguarda

La intensa marejada que golpeó la costa de Comodoro Rivadavia en la tarde noche del viernes dejó una consecuencia poco habitual: decenas de chapas patentes fueron desprendidas de vehículos que circulaban o permanecían estacionados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y sectores aledaños.

El avance del agua sobre la calzada, sumado a la fuerza del oleaje, provocó el desprendimiento de los dominios de numerosos automóviles y camionetas, en una de las zonas más afectadas por el fenómeno climático.

Una vez que el nivel del mar descendió y comenzaron las tareas de limpieza, personal de la Guardia de Tránsito Municipal recorrió el sector y recuperó una importante cantidad de patentes que habían quedado dispersas entre la banquina y los cordones de la avenida. Entre ellas se encuentran tanto los antiguos dominios alfanuméricos como las chapas correspondientes al sistema Mercosur.

Las placas fueron trasladadas a la base operativa de la dependencia, donde quedaron inventariadas y bajo resguardo para ser restituidas a sus propietarios. Las mismas son las siguientes: AB 749 LR; AA 724 NL; AA 564 JZ; AA 297 CL; AF 062 VL; AA 740 FC; AC 468 NQ; AH 064 XI; AH 672 CF; AH 946 OB; AE 969 EJ; AA 987 DB; PAM 219; LYT 375; IKN 331; POG 842; FKN 378; PAD 320; EHE 268; FNX 280; NJD 462; AF 418 WI; LTI 205; ACO 73 RF; AD 927 VT. Desde el área municipal recordaron que recuperarlas evita a los conductores tener que iniciar el trámite de reposición ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, un proceso que actualmente puede presentar demoras debido a la escasez de chapas patentes.

Quienes hayan perdido el dominio de su vehículo durante la marejada deberán acercarse personalmente a la sede de la Guardia de Tránsito, ubicada en Nicolás Moral 136, barrio Industrial, de 8.30 a 18, con la cédula de identificación del automotor (verde o azul) para acreditar la titularidad y retirar la placa correspondiente. El trámite se realiza en los horarios habituales de atención de la dependencia.