Una mujer se perdió en el Cerro 21 por la intensa niebla

Se desorientó mientras descendía de la montaña debido a la escasa visibilidad y fue hallada con principios de hipotermia y un cuadro de shock emocional.

Una mujer fue rescatada por efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 36 "Subalférez D. Guillermo Nasif" de Gendarmería Nacional, luego de extraviarse en el Cerro 21, en las inmediaciones de Esquel, a causa de las adversas condiciones climáticas.

El operativo se inició durante la tarde del viernes, cuando el Centro de Comando, Monitoreo y Control de Esquel recibió un pedido de auxilio de una vecina que había perdido el rumbo mientras descendía de la montaña. La persistente niebla reducía notablemente la visibilidad e impedía que pudiera encontrar el camino de regreso.

Tras la alerta, los rescatistas especializados emprendieron el ascenso al cerro, ubicado a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar. La tarea se desarrolló en un escenario de bajas temperaturas, fuertes ráfagas de viento y un terreno de gran complejidad.

Luego de aproximadamente dos horas de búsqueda, el personal logró ubicar a la mujer gracias a las señales lumínicas que emitía con una linterna frontal desde uno de los filos de la montaña.

Al llegar hasta ella, los gendarmes constataron que presentaba principios de hipotermia y un cuadro de shock con bloqueo emocional, lo que le impedía continuar el descenso por sus propios medios. En el lugar le brindaron asistencia primaria, controlaron sus signos vitales y la contuvieron hasta que estuvo en condiciones de iniciar el regreso.

El descenso se realizó a pie y, una vez en la base del cerro, la mujer fue trasladada en un cuatriciclo hasta las instalaciones del Grupo Especializado de Gendarmería, donde se confirmó que su estado de salud era bueno y que no presentaba lesiones de gravedad.

Finalmente, fue trasladada a su domicilio, dando por concluido con éxito un operativo que evitó consecuencias mayores en medio de las difíciles condiciones meteorológicas propias del invierno cordillerano.