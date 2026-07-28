El emprendimiento de alfajores que nació en la pandemia y ahora cerró

Se habían convertido en una joyita de los kioskos y ferias de todo el país, pero ahora le toca el turno a otros proyectos y sus creadores dicen adiós.

El creador de Alfajores Lanín, un clásico de ferias de productos artesanales de todo el país, anunció este mes el cierre de su planta en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, después de seis años de funcionamiento y en un contexto de caída del consumo en todos los rubros.

"Hoy cerramos las puertas de Alfajores Lanín. Nunca imaginamos lo difícil que sería escribir estas palabras", escribió en Instagram el equipo comandado por Sebastián, de 35 años, que empezó la producción de la icónica golosina en 2020, cuando la pandemia de coronavirus tenía a todos encerrados en sus casas.

"Estábamos en pandemia, tenía ganas de comer un alfajor. Hice un alfajor, salió bueno, salió rico, y de repente un amigo me dice: 'Che, ¿cuánto me vendés una docena?'. La verdad que ni idea, le digo, porque lo hice para mí. Saco los costos y te digo. Ahí arrancó", contó Sebastián en un video promocionado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Lo que empezó como un negocio "de casualidad" se convirtió rápidamente en un clásico de zona sur, y Sebastián y su equipo llegaron a viajar por ferias de todo el país para venderlo.

"Empezamos a cambiar el packaging, la materia prima, empezamos a mejorar el chocolate. Pudimos tener el que hoy tenemos", sintetizó el creador de la golosina en mayo de este año, aunque su emprendimiento alcanzó un techo irrompible en junio.

"Detrás de cada alfajor hubo horas de trabajo, sacrificio, ilusión y muchísimo amor. Este proyecto fue mucho más que un emprendimiento: fue un sueño que nos permitió conocer personas increíbles, compartir momentos únicos y formar parte de la vida de muchos de ustedes. Llegó el momento de despedirnos", expresó en un posteo de Instagram.

Sebastián y su equipo expresaron que "no fue una decisión fácil, pero sí la última de este hermoso camino", y se deshicieron en palabras de agradecimiento al público fiel que trascendió más allá del barrio.

"Gracias a cada cliente que nos eligió, a quienes nos recomendaron, nos alentaron cuando más lo necesitábamos y confiaron en nosotros durante todos estos años. Sin ustedes, esta historia nunca habría existido. Nos vamos con el corazón lleno de gratitud y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor", escribieron.

"Alfajores Lanín llega a su final, pero los recuerdos, las sonrisas y el cariño que recibimos permanecerán para siempre con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por creer. Gracias por ser parte de esta historia. Hasta siempre", cierra el mensaje.