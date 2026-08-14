Sofía Clerici reapareció con un video tras ser sobreseída en la causa del Yategate

La modelo compartió una breve grabación horas después de que la Justicia resolviera su situación como presunta testaferro de Martín Insaurralde.

Sofía Clerici reapareció en las redes sociales con un breve video horas después de conocerse que fue sobreseída en la causa conocida como Yategate, en la que era investigada como presunta testaferro de Martín Insaurralde.

Sin hacer ninguna referencia directa a la resolución judicial, la modelo compartió una historia en su cuenta de Instagram. “Holi”, escribió sobre la grabación, en la que se mostró sonriente y relajada frente a cámara.

El posteo llamó la atención por el momento en que fue publicado: este jueves se conoció que el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella resolvió sobreseer a Clerici al considerar que no había elementos suficientes para sostener que Insaurralde le hubiera entregado dinero.

La decisión estuvo vinculada a la investigación sobre el viaje que la modelo y el exintendente de Lomas de Zamora realizaron a Marbella en septiembre de 2023, a bordo del yate “Bandido”, cuyas imágenes dieron origen al escándalo que se conoció como Yategate.

Uno de los elementos centrales para resolver el sobreseimiento fue una pericia contable realizada sobre los bienes y movimientos de dinero investigados en el expediente. Según la información incorporada a la causa, no se pudo demostrar que Insaurralde hubiera entregado fondos a Clerici para que actuara como su prestanombre.

De esta manera, la modelo se convirtió en la primera de las personas investigadas en el expediente en obtener un sobreseimiento. La causa también alcanza a Insaurralde y a su exesposa, Jésica Cirio, quienes continúan bajo investigación y tienen pedidos de indagatoria.

Sin embargo, la resolución judicial no cerró todas las cuestiones vinculadas con el patrimonio de Clerici. En el mismo fallo, Armella dispuso extraer testimonios y remitirlos a la Justicia Federal de San Isidro para que se investiguen posibles irregularidades patrimoniales que consideró independientes de los hechos analizados en la causa de Lomas de Zamora.

Además, el sobreseimiento puede ser apelado por el fiscal federal Sergio Mola y por la organización Poder Ciudadano.

En medio de este escenario judicial, Clerici dejó su primera reacción en las redes sociales después de conocerse su sobreseimiento.