La Municipalidad de Comodoro Rivadavia dispuso una medida excepcional para este martes 7 de julio, día en el que la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El municipio autorizó la salida anticipada de sus empleados para ver Argentina-Egipto

Según se informó mediante un memorándum de la Subsecretaría de Recursos Humanos, el intendente Othar Macharashvili autorizó que los trabajadores municipales puedan retirarse de sus lugares de trabajo a partir de las 12:00 horas.

La decisión fue adoptada teniendo en cuenta que el encuentro entre Argentina y Egipto comenzará a las 13:00, en un partido decisivo para la continuidad del seleccionado nacional en la Copa del Mundo.

La autorización para finalizar anticipadamente la jornada laboral comprende al personal de las secretarías municipales, los entes autárquicos y el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, la disposición establece que deberán mantenerse las guardias mínimas necesarias en las áreas operativas y los servicios considerados esenciales, con el objetivo de garantizar la atención y el normal funcionamiento de las prestaciones municipales.

De esta manera, los agentes alcanzados por la medida podrán retirarse una hora antes del inicio del encuentro para trasladarse a sus hogares u otros lugares y seguir el partido.

Argentina se juega el pase a cuartos de final

La Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto desde las 13:00 horas por los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conseguir la clasificación a los cuartos de final en una instancia de eliminación directa, mientras crece la expectativa entre los hinchas de todo el país.

En Comodoro Rivadavia, la decisión municipal permitirá que gran parte de los trabajadores de la administración pública local puedan seguir el encuentro, mientras las áreas esenciales continuarán funcionando con las guardias correspondientes