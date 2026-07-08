Los mercados internacionales reaccionaron con fuertes movimientos este miércoles luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego con Irán, en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente.

El petróleo se dispara y caen las bolsas mundiales tras el fin de la tregua

Los precios internacionales del petróleo registraron subas superiores al 5% y volvieron a acercarse a los 80 dólares por barril, mientras las principales bolsas de Europa y Asia operaron con fuertes pérdidas.

El crudo Brent, referencia para el mercado europeo, avanzó un 5,33% y cotizó a 78,12 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, subió un 5,01% hasta alcanzar los 73,97 dólares.

La nueva escalada del precio del petróleo se produjo luego de que Trump considerara terminado el alto el fuego con Irán y manifestara que continuar las negociaciones con Teherán representa una “pérdida de tiempo”.

Crece la tensión tras nuevos ataques

La incertidumbre aumentó después de una nueva serie de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

Según la información difundida, fuerzas estadounidenses atacaron más de 80 objetivos estratégicos en territorio iraní luego de que Irán atacara tres barcos petroleros que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Los enfrentamientos son considerados los más importantes desde la entrada en vigencia del acuerdo provisional de paz entre ambos países.

La posibilidad de una escalada mayor genera preocupación entre los inversores debido a la importancia estratégica de Medio Oriente para el abastecimiento mundial de petróleo y, especialmente, por el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz.

Fuertes caídas en las bolsas de Europa y Asia

El aumento de la tensión geopolítica también impactó en los principales mercados bursátiles internacionales.

En Europa, la Bolsa de París retrocedió un 1,97%, Fráncfort perdió un 1,86% y Londres cayó un 1,43%.

El índice Euro Stoxx 50 registró una baja del 1,86%, mientras que el Ibex 35 de España sufrió una caída del 2,60%.

El panorama también fue negativo en los mercados asiáticos. La Bolsa de Tokio perdió un 2,10%, mientras que el mercado de Seúl registró una fuerte caída del 5,35%.

La nueva escalada del conflicto volvió a instalar la incertidumbre en los mercados internacionales, ante el temor de que una profundización de los enfrentamientos afecte el suministro mundial de energía y provoque nuevas subas en los precios del petróleo.