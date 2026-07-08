El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que considera terminado el alto el fuego con Irán y aseguró que no tiene intención de continuar negociando con el gobierno de Teherán, luego de una nueva escalada de ataques entre ambos países.

Trump dio por terminado el alto el fuego con Irán y cerró la puerta al diálogo

Las declaraciones fueron realizadas en Ankara, donde Trump habló ante periodistas acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Allí, el mandatario estadounidense lanzó duras críticas contra las autoridades iraníes y puso en duda cualquier posibilidad de retomar las conversaciones en el corto plazo.

“Para mí, creo que ha terminado. No quiero seguir tratando con ellos. Son personas enfermas, están dirigidas por personas enfermas, son personas crueles y violentas”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense sostuvo además que Irán utilizaría armas nucleares si tuviera acceso a ellas y aseguró que continuar negociando con sus representantes constituye una “pérdida de tiempo”.

Trump acusó a Irán de incumplir los acuerdos

Durante sus declaraciones, Trump afirmó que los negociadores iraníes aceptan determinadas condiciones durante las conversaciones privadas, pero posteriormente desconocen públicamente esos compromisos.

“Llegamos a un trato. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo, salen y hablan con la prensa y dicen que nunca hablamos de eso”, manifestó.

Aunque reconoció que técnicamente podrían continuar las negociaciones, el mandatario dejó en claro que considera agotada la actual instancia diplomática.

Una nueva escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán

Las declaraciones se producen después de una nueva escalada militar iniciada el martes.

Según la información difundida, fuerzas estadounidenses atacaron alrededor de 80 objetivos ubicados en territorio iraní.

La respuesta llegó por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que lanzó ataques contra 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait.

El intercambio de ataques volvió a elevar la tensión en Medio Oriente y aumentó la incertidumbre sobre el futuro del conflicto, luego de que Trump diera por terminado el alto el fuego y manifestara públicamente su rechazo a continuar las negociaciones con Teherán.