El escrito del exfuncionario fue difundido por él mismo en su cuenta de la red social X. José Luis Espert sostiene su inocencia y asegura que no cometió ningún delito. "Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial", afirmó.

Espert se negó a declarar y presentó un escrito ante la Justicia en la causa por lavado de dinero

José Luis Espert se presentó una vez más ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero -caso por el cual tuvo que renunciar a su candidatura a diputado nacional por LLA-, sin embargo se negó a responder preguntas y a cambio, presentó un escrito en el que se defendió de las acusaciones.

Espert presentó una carta ante la Justicia

La carta del exfuncionario fue difundida por el mismo en su cuenta de la red social X y en ella negó haber cometido algún delito. «Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial», dijo en su posteo.

En el descargo público, Espert sostuvo que hubo filtraciones en el expediente y tras pedirle al juez Lino Mirabelli que le quite la investigación al fiscal, solicitó que el caso se tramite en otro juzgado.

La citación había sido solicitada por el fiscal Fernando Domínguez, quien acusó a Espert de haber blanqueado 200 mil dólares que recibió de una organización criminal transnacional con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y con la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda. Para la fiscalía, el contrato por 1 millón de dólares con una empresa minera guatemalteca con el que el exdiputado buscó justificar los 200 mil dólares que recibió del condenado Federico “Fred” Machado fue una simulación.

La fiscalía sostiene que Espert no tenía experiencia en minería, no registra viajes a Guatemala para la fecha en el que fue firmado el contrato y remarcó que la empresa carecía de actividad real que justificara tal contratación.

Por su parte, el exfuncionario sostuvo en su descargo que la transferencia de dinero investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales «real, documentado y anterior» a los hechos que se le acusan.

Espert aseguró que aportó a la causa once mails que fueron intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 que documentan la “gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales”.

El año pasado, Espert era el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero debido al escándalo, el oficialismo lo eliminó de la lista. El presidente Javier Milei, aún así, lo defendió en su discurso público y al igual que el mes pasado, dijo que Espert fue una víctima de una “operación mediática infame”.

En primera instancia, el exdiputado no había declarado originalmente los US$ 200.000, pero reconoció haberlos cobrado de Machado y afirmó que fueron parte de un contrato por un millón de dólares que ambos firmaron antes de que inicie la campaña de 2019 por un presunto asesoramiento a una minera en Guatemala. Como resultado de la investigación el año pasado, a Espert se le allanó su casa y se le prohibió disponer de su patrimonio.

El punto en esta causa es determinar si Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió. En este sentido, el fiscal Domínguez sostuvo que el contrato se habría firmado después de la transferencia de los dólares y al exclusivo efecto de conferirle apariencia de licitud al dinero.

En el expediente, el fiscal marcó que el exfuncionario no hizo devolución de 200 mil dólares recibidos de Machado e indicó que en una entrevista radial Espert sostuvo: “Cuando me entero que es narco…chau, andá a cagar, ni en pedo te devuelvo un mango más”.