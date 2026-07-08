Quién es Isabel, la bella novia de Haaland que se hizo viral tras eliminar a Brasil

El goleador de Noruega atraviesa un gran momento futbolístico, pero detrás de su carrera hay una historia personal que se hizo viral.

Mientras Erling Haaland se consolida como una de las grandes figuras del Mundial 2026, no solo su potencia goleadora despierta interés. El delantero de Noruega también comenzó a generar curiosidad por su vida fuera de la cancha, especialmente por la historia que comparte con su pareja, Isabel Haugseng Johansen, una relación que muchos comparan con la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Con apenas 24 años, el atacante del Manchester City volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores delanteros del planeta. Su actuación en los octavos de final fue determinante: convirtió dos goles para eliminar a Brasil y dejó a su selección en el camino de Argentina, que podría cruzarse con los europeos en semifinales.

El presente futbolístico de Haaland es impactante. Después de varias temporadas siendo el máximo artillero del club inglés, ahora vive su primera experiencia mundialista con la camiseta de Noruega, país al que representa pese a haber nacido en Leeds, Inglaterra. Hasta el momento acumula siete goles, la misma cifra que Lionel Messi y Kylian Mbappé, mientras Harry Kane los sigue de cerca con seis conquistas.

Sin embargo, quienes conocen al delantero aseguran que detrás de esa imagen intimidante —mide 1,95 metro y suele imponerse físicamente sobre cualquier defensor— existe una personalidad completamente distinta. En los planteles donde jugó lo describen como una persona amable, tranquila, de perfil muy bajo y poco amiga de los grandes discursos frente a los medios.

Pero si hay un aspecto que llama la atención de su vida personal es la relación que mantiene con Isabel Haugseng Johansen. Ambos son oriundos del mismo pueblo de Noruega y se conocen desde la adolescencia, una historia que inevitablemente recuerda a la de Messi y Antonela, quienes también construyeron su vínculo desde muy jóvenes antes de convertirse en una de las parejas más famosas del deporte.

Lejos de buscar protagonismo, Isabel mantiene un perfil reservado. A diferencia del estereotipo que suele asociarse con los países escandinavos, es morocha y evita la exposición pública. Aun así, acompaña a Haaland en cada compromiso importante y actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde sigue de cerca el recorrido de Noruega en la Copa del Mundo.

La pareja también comparte otro rasgo con el capitán argentino y su esposa: ambos fueron padres siendo jóvenes. En diciembre de 2024 nació Odin, el primer hijo del futbolista y de Isabel. Desde entonces, decidieron preservar completamente la intimidad del pequeño y evitar que su rostro o su identidad tengan una exposición mediática.

Mientras Noruega sueña con seguir haciendo historia en el Mundial y Haaland continúa siendo uno de los grandes candidatos al premio de goleador, su vida personal también despierta interés. Sin estridencias, con una relación construida desde la adolescencia y una familia que prioriza la privacidad, el delantero muestra una faceta muy distinta a la que exhibe cada vez que pisa el área rival.

Y si finalmente el destino cruza a Argentina con Noruega, el duelo no solo tendrá frente a frente a dos de los máximos goleadores del torneo. También enfrentará a dos futbolistas que, curiosamente, comparten una historia de amor nacida mucho antes de alcanzar la cima del fútbol mundial.