Los mejores del mundo apelan a cuidados intensos para mantener el máximo nivel competitivo. No solo es el entrenamiento, también el descanso y la alimentación.

Qué comen y cómo se cuidan Messi, Haaland y Mbappé

Los goles de Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi dominan el Mundial 2026, pero el rendimiento de los tres delanteros no se explica únicamente por su talento. Detrás de cada uno existe un exigente plan de alimentación, descanso y recuperación física, diseñado para sostener el máximo nivel competitivo durante toda la temporada.

Aunque cada uno sigue un método diferente, los tres coinciden en algunos principios: reducir los alimentos ultraprocesados, priorizar ingredientes de calidad y darle tanta importancia a la recuperación como al entrenamiento.

Haaland: una dieta de 6.000 calorías y una recuperación extrema

Con 1,95 metros de estatura, Erling Haaland desarrolló uno de los planes nutricionales más llamativos del fútbol mundial. El delantero del Manchester City puede consumir hasta 6.000 calorías por día, aproximadamente el doble de lo recomendado para un adulto promedio.

En el documental "Haaland: The Big Decision", el atacante explicó que una parte importante de su alimentación está compuesta por vísceras, especialmente corazón e hígado de vaca.

“Ustedes no comen esto (corazón e hígado), pero a mí me preocupa cuidar mi cuerpo”, explicó. “Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante. ¿O la vaca de aquí pastando justo ahí? Yo me como el corazón y el hígado”.

Su dieta también incorpora carne roja, pollo, arroz, enormes cortes para asados, miel cruda, abundante leche y pescado. En uno de sus videos publicados en YouTube mostró un desayuno compuesto por huevos, pan de masa madre, café con sirope de arce y leche cruda, bebida que definió como su "poción mágica".

“Para mí, el café es un superalimento, si se prepara correctamente”, explicó. “Depende de la calidad, de cuándo lo bebas y, por supuesto, de cómo. Me encanta mi café. Necesita un poco de leche cruda dentro, también la comida”.

Entre sus comidas habituales también aparecen lubina, espárragos, arroz frito con huevo y, ocasionalmente, kebab.

Los pilares del método Haaland

Además de la alimentación, el delantero noruego sostiene una estricta rutina de recuperación. Utiliza terapia de luz roja, sesiones de fisioterapia, saunas y baños de hielo al menos cinco veces por semana, además de dormir unas 10 horas diarias.

“Tengo una flexibilidad natural en la ingle y las caderas, algo que para mí es fundamental mantener, porque ¿de qué otra forma se marcan estos goles?”, afirmó.

Sobre la terapia de luz roja agregó: “Del sol recibimos mucha luz roja. Dado que el vídeo se grabó cuando el otoño se convertía en invierno el año pasado y los días se acortaban, necesité usar una máquina para aplicar un poco de luz roja en la espalda y el cuerpo”.

La rutina diaria de Haaland

Alimentación: hasta 6.000 calorías, con carne roja, vísceras, pescado, huevos, miel, leche cruda y arroz.

Hidratación: agua filtrada y leche cruda.

Recuperación: baños de hielo, sauna, fisioterapia y terapia de luz roja.

Descanso: alrededor de 10 horas de sueño.

Permitido ocasional: kebab.

La dieta de Mbappé con proteínas, carbohidratos y cero azúcares

La alimentación de Kylian Mbappé está orientada a conservar la explosividad y acelerar la recuperación muscular. El delantero francés realiza seis comidas diarias, con un fuerte predominio de proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables.

El azúcar y las harinas refinadas prácticamente no forman parte de su alimentación, mientras que el arroz integral, la avena y los alimentos frescos ocupan un lugar central.

Uno de los productos más característicos de su dieta es el jamón ibérico, elegido por su aporte de proteínas de alta calidad, hierro, zinc y vitaminas del grupo B.

Según explican especialistas en nutrición, este alimento sobresale por su contenido de hierro hemo, proteínas de alto valor biológico y nutrientes esenciales para el metabolismo energético y la recuperación muscular.

El menú habitual de Mbappé

Desayuno: huevos, medio aguacate, pan de masa madre o avena.

Media mañana: barra de proteínas.

Almuerzo: wrap de atún o pollo con ensalada.

Merienda: batido de proteínas acompañado por frutas o frutos secos.

Cena: pollo o pescado, arroz integral y vegetales.

Messi y la transformación que cambió su carrera

La alimentación de Lionel Messi dio un giro radical después del Mundial de Brasil 2014. Hasta ese momento, el capitán argentino sufría episodios recurrentes de vómitos y lesiones musculares.

“Me pasa seguido en los partidos, en las prácticas, en mi casa. No sé bien qué es, me hice miles de estudios y me pasa... Intento tomar algunas pastillas, me empieza a agarrar y termino casi vomitando”, contó en aquel momento.

Tras la recomendación de Martín Demichelis, comenzó a trabajar con el médico italiano Giuliano Poser, quien modificó completamente sus hábitos alimenticios. “Leo tuvo y la intuición y la humildad tratar de hacer algo diferente en su vida profesional”, recordó el especialista.

Por recomendación médica, Messi dejó prácticamente de consumir alfajores, galletitas, gaseosas, frituras, dulce de leche en grandes cantidades.

Luego, el propio futbolista reconoció cómo era su alimentación antes del cambio. “Tenía de todo adentro de la panza. Un quilombo bárbaro por lo mal que comí durante muchísimos años. Uno con un buen físico, y encima 22, 23 o 24 años no siente absolutamente nada malo en el cuerpo”.

Poser fue contundente al explicar los principales cambios. “El azúcar es lo peor que hay para los músculos. Mientras más lejos se esté del azúcar, mejor. Las harinas refinadas también son un gran problema, básicamente porque hoy en día es muy difícil encontrar un grano de trigo sano, sin contaminar”, dijo.

Sobre la carne, añadió: “En la medida justa. Muchísimo menos de lo que habitualmente comen los argentinos, porque es un alimento difícil de digerir”.

Qué come Messi

El nuevo plan alimenticio incorporó el capitán argentino:

Pescado.

Pollo.

Cerdo.

Arroz sin condimentos.

Verduras.

Frutas.

Alimentos orgánicos.

Aceite de oliva.

“Las verduras, frutas de temporada y una buena cantidad de agua son combustibles esenciales para nuestros músculos. Hay que reducir la ingesta de alimentos procesados o contaminados”, explicó Poser.

Además, el rosarino adoptó el concepto de "entrenamiento invisible", que combina una nutrición equilibrada con un descanso adecuado para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones.

Entre los beneficios que destacó el especialista aparecieron una mejor digestión, mayor absorción de nutrientes, una recuperación muscular más rápida y una menor frecuencia de contracturas, tendinitis y otras lesiones por sobrecarga.

A pesar de la estricta disciplina alimentaria, Messi admitió que existe un alimento al que todavía le cuesta renunciar. “Sin dudas es lo que más me cuesta borrar de mi dieta. Incluso ahora, de vez en cuando, peco, siempre hay en casa”, confesó al referirse al chocolate.

Los pilares de la alimentación de Messi

Hidratación: agua como bebida principal y eliminación de gaseosas y alcohol.

Grasas saludables: uso habitual de aceite de oliva.

Proteínas: predominio de pescado y pollo.

Frutas y verduras: abundantes alimentos frescos ricos en antioxidantes.

Carbohidratos complejos: arroz integral, avena y legumbres.

Su menú diario suele incluir un desayuno con avena, huevos, frutas, yogur y mate, mientras que tanto el almuerzo como la cena combinan proteínas magras, arroz integral o papas y una importante porción de vegetales frescos.