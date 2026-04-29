El Concejo ratificó la prórroga del Transporte Diadema

Fue esta mañana durante la segunda sesión extraordinaria del año. El acuerdo celebrado entre el ejecutivo municipal y la empresa extiende la prestación por 90 días -hasta el 29 de julio- y se aprobó con siete votos positivos. Hubo una abstención y cuatro negativas.

Se trata de la segunda prórroga a ese contrato que votan los concejales, dado que ya se otorgó una extensión por 18 meses de modo previo. En este contexto, la votación se dio con críticas de todos los bloques a los plazos impuestos por el ejecutivo para tratar el tema, reclamando además que todavía no se ha elevado al cuerpo el nuevo pliego de condiciones para la prestación del servicio, un requisito clave para el correspondiente llamado a licitación y firma del contrato.

Ximena Gonzalez (DC) fundamentó en primer término la posición de su bancada, cuestionando justamente el vencimiento de todos los plazos, y descontando además que a finales de julio deberán votar una nueva prórroga, al señalar que 90 días no son suficientes para cumplir con todos los procedimientos legales y administrativos vinculados a una nueva concesión.

También puso en duda cual será el tiempo de elevación de los nuevos pliegos y reclamó que se mantiene vigente un contrato que data de 2007 no adecuado al crecimiento demográfico que ha tenido el sector de la zona norte que abarca esa prestación.

Desde el PLICH, Omar Lattanzio volvió a referirse a los costos del servicio -comparando ítems concretos entre transporte Diadema y Patagonia Argentina – y tras aludir a diferencias sustanciales, pidió que con los nuevos contratos de transporte el ENCOSEP “no deje de ver las diferencias”. “Necesitamos gente que mire los papeles” subrayó.

Por la bancada oficialista, Maite Luque sostuvo que el contrato por esta prestación debió licitarse de modo conjunto con el sistema que brindaba Patagonia Argentina, para poder trabajar la movilidad urbana en forma conjunta, y cuestionó que hoy se votaba una nueva prórroga sin contar con los nuevos pliegos, “que venimos pidiendo desde octubre”.

Además, alertó que “90 días no van a ser suficientes” ya que “un pliego requiere no solo análisis y estudios, hay tiempos establecidos por la Carta Orgánica para el tratamiento en doble lectura y la convocatoria a audiencia pública, y a eso hay que sumarle todo el proceso licitatorio”. No obstante, comprometió que “vamos a tener la calidad de trabajo que tuvimos con el pliego anterior. Ya estamos trabajando con vecinales, los profesionales de la UNPSJB y el CONICET, ya tenemos el mapa y el paradigma de movilidad va a ser el mismo para zona norte. Tenemos adelantado el trabajo, dependemos que el ejecutivo envíe el pliego para hacer efectivas nuestras acotaciones” finalizó.

Con argumentaciones en esa línea desde todas las bancadas, finalmente se aprobó una nueva prórroga al contrato de transporte Diadema con los votos afirmativos del bloque ACH mas el del concejal Omar Latanzzio, mientras que la bancada DC optó por la negativa, con la abstención de la edil Luciana Ferreira.