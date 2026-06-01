El agresor se resistió al procedimiento y debió ser reducido por los efectivos. La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia.

Conflicto familiar en el Moure: agredió a una mujer y está preso

Personal de la Comisaría Seccional Quinta intervino este domingo en el barrio Moure luego de recibir una alerta emitida por el Centro de Monitoreo sobre un conflicto familiar que se desarrollaba en una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 28 años se encontraba agrediendo físicamente a una mujer dentro del domicilio. Según el informe policial, al advertir la presencia de los uniformados, el sujeto adoptó una actitud hostil y se resistió al accionar de las autoridades.

Ante la negativa de cesar su conducta y acatar las indicaciones impartidas, los agentes utilizaron la fuerza mínima e indispensable para reducirlo, colocarle las esposas reglamentarias y trasladarlo a la dependencia policial.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el procedimiento y como consecuencia de la resistencia al arresto, el detenido sufrió lesiones en la frente del lado derecho, el mentón, el hombro y la rodilla izquierda.

Por su parte, la víctima fue resguardada por el personal policial y posteriormente trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde recibió asistencia para radicar la denuncia correspondiente y acceder a las medidas de protección previstas para estos casos.

Las actuaciones quedaron a cargo del oficial inspector Jorge Omar Federico. Asimismo, tomó intervención la funcionaria fiscal de turno, Antonella Hernández, junto con la oficial judicial, Patricia Gutiérrez, quien informó de la situación al juez penal de turno, Miguel Caviglia.