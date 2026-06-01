El hombre era buscado por delitos contra la integridad sexual. Fue localizado a más de 1.000 kilómetros de Chubut y ya quedó detenido con prisión preventiva.

Lo encontraron en Corrientes: está acusado de abusar de una menor en Madryn

Luego de permanecer varios años prófugo de la Justicia, un hombre acusado de delitos sexuales contra una menor de edad fue detenido en la provincia de Corrientes y trasladado a Chubut para enfrentar la causa judicial que se tramita en Puerto Madryn.

La investigación está a cargo de las fiscales de género María Angélica Carcano y Camila Martinovich, quienes destacaron el trabajo realizado por la División de Investigaciones para lograr ubicar al sospechoso tras una extensa búsqueda.

Según informaron fuentes judiciales, el acusado abandonó la provincia a fines de 2021 y se instaló en Corrientes con el objetivo de evitar el accionar de la Justicia. Sin embargo, diversas tareas de inteligencia e investigación permitieron establecer su paradero y concretar su captura.

Una vez trasladado a Chubut, se desarrolló la audiencia de apertura de investigación y formalización de cargos, donde el Ministerio Público Fiscal presentó las evidencias reunidas durante la etapa preliminar.

De acuerdo con la acusación provisoria, el hombre está imputado por los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, bajo la modalidad de delito continuado.

Los hechos investigados habrían ocurrido cuando la víctima era menor de edad y forman parte de una causa de especial gravedad por la naturaleza de las acusaciones.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado al considerar que existen riesgos procesales y teniendo en cuenta la gravedad de los delitos atribuidos. El pedido fue aceptado por la Justicia, que ordenó que permanezca detenido mientras continúa la investigación.

Ahora los investigadores avanzan en la producción de nuevas pruebas y testimonios con vistas a la futura etapa de juicio.