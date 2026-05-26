Admitió que era violador y lo condenaron a 11 años

La sentencia fue dictada en Sarmiento mediante un juicio abreviado homologado por el juez Ariel Quiroga. Los hechos ocurrieron entre julio de 2023 y julio de 2024 y provocaron graves daños en la salud física y mental de la víctima.

Este martes por la mañana se desarrolló, en la sala de audiencias N°1 de la Oficina Judicial de la ciudad de Sarmiento, una audiencia de homologación de acuerdo de juicio abreviado contra Nelson Gabriel Jalú, de 33 años, imputado por delitos de abuso sexual y estupro agravado en contexto de violencia de género.

Durante la audiencia, la fiscal Rita Barrionuevo y el abogado Bryan Mac Donald, en representación del Ministerio Público Fiscal, junto a las defensoras públicas del acusado, solicitaron al juez Ariel Quiroga la aplicación del instituto de juicio abreviado.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la Fiscalía, las agresiones sexuales ocurrieron entre julio de 2023 y julio de 2024 y provocaron un grave perjuicio en la salud física y mental de la víctima.

Asimismo, la fiscal detalló que Jalú fue acusado como autor de dos hechos de estupro agravado por el grave daño ocasionado a la víctima y dos hechos de abuso sexual con acceso carnal cometido mediante violencia, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.

En el marco de la audiencia, el imputado renunció a su derecho de ser juzgado mediante juicio por jurados, reconoció la existencia de los hechos, admitió su participación y aceptó la pena acordada entre las partes.

Por su parte, la abogada Cinthia English, en representación de la Asesoría de Familia, acompañó el pedido de homologación del acuerdo.

Tras escuchar a las partes, el juez Ariel Quiroga consideró que el acuerdo cumplía con todos los requisitos legales exigidos para este tipo de procedimiento y resolvió homologarlo. En consecuencia, condenó a Nelson Jalú a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Finalmente, se informó que el condenado permanece detenido en la comisaría de Sarmiento. Durante la audiencia, los familiares de la víctima estuvieron acompañados por profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).