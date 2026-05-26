El operativo se realizó en el acceso a Esquel, donde un perro detector marcó un equipaje ubicado en la bodega de un colectivo de larga distancia. La droga pertenecía a un pasajero.

Quiso entrar a Esquel con 115 gramos de marihuana y un perro lo delató

Efectivos del Escuadrón 36 Esquel “Subalférez Guillermo Nasif” de Gendarmería Nacional secuestraron cannabis durante un control preventivo realizado sobre la ruta nacional 259, a la altura del kilómetro 5, en el acceso a la ciudad de Esquel.

El procedimiento se llevó adelante mientras el personal inspeccionaba un transporte de pasajeros de larga distancia. En ese contexto, un can detector de narcóticos realizó una marcación pasiva sobre uno de los bolsos ubicados en la bodega del micro.

Tras la intervención del magistrado de turno, los uniformados avanzaron con la requisa del equipaje y de su propietario en presencia de testigos.

Durante la inspección, los gendarmes encontraron una bolsa de nylon transparente con una sustancia vegetal que, luego de las pruebas correspondientes, fue identificada como marihuana.

Según informó la fuerza federal, el cargamento tenía un peso total de 115 gramos y se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de drogas vigente.