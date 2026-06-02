La actividad se desarrollará este miércoles 3 de junio en la Plaza Kompuchewe con feria comunitaria, lectura de un documento y una marcha que tendrá como punto principal el Cenotafio de Ruta 3, donde fue asesinada Valeria Schwab.

Ni Una Menos vuelve a las calles de Comodoro a 11 años de la histórica primera marcha

Al cumplirse once años de la primera movilización nacional de Ni Una Menos, mujeres y diversidades volverán a manifestarse este 3 de junio en Comodoro Rivadavia para reclamar frente a la violencia machista y exigir la implementación de políticas públicas vinculadas a la igualdad de género.

La convocatoria es impulsada por el movimiento feminista local y contempla una jornada de visibilización que se extenderá durante toda la tarde. Entre los principales planteos figura la preocupación por la continuidad de los femicidios en el país, con los casos de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Rivero como los más recientes.

En ese marco, las organizaciones hicieron referencia a un informe del observatorio “Ahora que sí nos ven”, que relevó 80 víctimas fatales entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026. El registro incluye 67 femicidios directos, 7 femicidios vinculados, 3 casos de instigación al suicidio y 3 travesticidios o transfemicidios, con un promedio de un crimen cada 36 horas.

Desde la organización sostienen que la violencia de género responde a desigualdades históricas y estructurales. Por ello, el reclamo también abarca cuestionamientos a la feminización de la pobreza, a los modelos extractivistas en el territorio y al proyecto de ley sobre “falsas denuncias”, al que consideran una herramienta que afecta a las víctimas.

Asimismo, la convocatoria incorpora pedidos vinculados a la efectiva aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) y la Ley Micaela, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Las actividades comenzarán a las 15 con una feria comunitaria y de visibilización en la Plaza Kompuchewe de la Escuela N°83. A las 16 se desarrollará un festival artístico y cultural, mientras que a las 17 habrá un espacio de micrófono abierto y la lectura del documento oficial. Finalmente, a las 18 se iniciará la marcha colectiva que tendrá como punto central el Cenotafio en Ruta N°3 donde fue asesinada Valeria Schwab.