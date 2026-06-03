El Municipio promovió actividad para el abordaje de situaciones de violencia de género

Se desarrolló la jornada “La corresponsabilidad en las actuaciones ante situaciones de violencias por razones de género”.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, llevó adelante la jornada denominada “La corresponsabilidad en las actuaciones ante situaciones de violencias por razones de género”, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y organismos que intervienen en el abordaje integral de estas situaciones.

La actividad estuvo encabezada por autoridades de la Secretaría y de la Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial, quienes presentaron herramientas de intervención, fortalecer circuitos de derivación y reafirmar el compromiso institucional en el marco de un nuevo aniversario del movimiento “Ni Una Menos”.

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, sostuvo que “estos instrumentos constituyen una herramienta técnica y operativa destinada a orientar el trabajo interno de las áreas municipales, fortaleciendo las capacidades institucionales para brindar respuestas integrales y oportunas a las personas que atraviesan situaciones de violencia”.

“Nosotros seguimos trabajando con la problemática, que es una realidad y que cada vez son más los casos de violencia de género. A nivel nacional, desde el año 2011, 3200 mujeres han sido víctimas de femicidios y este no es un dato menor”, indicó Cativa, quien detalló que de la jornada participan actores de todas las áreas del Municipio.

En este marco, la funcionaria señaló que “es importante dar más herramientas de trabajo, como en este caso se da una guía de actuación, dado que no todas las personas saben actuar ante situaciones de violencia de género o ante un posible acto de femicidio. Creemos que es una buena herramienta para todos los profesionales desde el municipio”, destacó.

La jornada se desarrolló en el marco de un nuevo 3 de Junio–Ni Una Menos, fecha que convoca a renovar el compromiso social e institucional con la erradicación de las violencias por razones de género.

Verónica Opazo, María Laura Fusiman y Valeria Molina abordaron la importancia de la corresponsabilidad institucional en la detección, intervención y derivación de situaciones de violencia por razones de género, promoviendo criterios comunes de actuación y una mirada integral sobre las problemáticas abordadas.