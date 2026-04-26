Murió Adolfo Aristarain, el director que hacía películas para "atacar al capitalismo"

La Academia del Cine de España informó este domingo que murió el prestigioso director argentino Adolfo Aristarain. “Muy ligado al cine español, recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine”, señaló la entidad.

Aristarain, que falleció a los 82 años, vivió durante años entre España y Argentina. Precisamente en España, dos años atrás, fue condecorado con la Medalla de Oro. Este director notable y clave de nuestro cine realizó 11 películas y en otras seis se desempeñó como asistente. En su haber hay clásicos como Tiempo de revancha (1981), filmada en plena dictadura militar argentina; Un lugar en el mundo (1992) y Martín (Hache) (1997). En sus últimos veinte años no ha filmado, pero él nunca se sintió retirado.

En una entrevista con El País de España, realizada en 2024, el director hablaba de por qué llevaba tantos años sin filmar. “A partir de 2010 paré y más tarde desarrollé la idea de hacer una historia de [Ástor] Piazzolla. Pero en 2019 me operaron del corazón y recién hace un mes terminé la recuperación. Me operaron durante 11 horas. Yo pedí los videos porque quería saber qué había pasado durante todo ese tiempo, pero no me los quisieron mostrar. Cuando tenía que arrancar con la recuperación empezó la pandemia. Todo esto me demoró bastante. Ya había pedido los derechos del libro que escribió la hija de Piazzolla, Diana. Negocié con los hijos de Diana, que son un encanto. Fui sondeando dónde conseguir el dinero, lo que no calculé era que la película era demasiado cara".

Clarísimo a la hora de hablar con la prensa, en 2013, con motivo de una retrospectiva de su obra en el Bafici, señaló: “Mis películas tenían un objetivo claro, que era muy visible en La parte del león o en Tiempo de revancha: atacar al capitalismo, que es un sistema que considero salvaje. Hoy pienso lo mismo, este sistema nos destruye sin la más mínima piedad y hay que cambiarlo, no queda otra. Hay pequeñas modificaciones que fuimos viendo para mejor en América Latina, muy prometedoras, pero el sistema te sigue apretando”.