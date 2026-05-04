Adorni no negó que haya "sobresueldos" en el Gobierno

Unos 41 días después de su última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó este lunes otra vez responder preguntas sobre su presunto crecimiento patrimonial amparándose en que sus dichos podrían interferir en la investigación judicial en curso. Apeló a la misma estrategia la semana pasada, cuando durante el informe de gestión en el Congreso también fue abordado por el mismo episodio y eludió dar precisiones.

Señalado por el crecimiento de su patrimonio y su tren de vida desde que asumió en la función pública, Adorni esquivó las consultas de los periodistas leyendo casi siempre una misma respuesta: “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la cámara de Diputados el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”.

Luego, también apelando a unos papeles que tenía sobre el atril, añadió: “El Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales, es por eso que informé siempre el carácter privado de mis erogaciones”.

El jefe de Gabinete, además, no desmintió una consulta sobre el pago de presuntos sobresueldos en el Estado. Directamente, omitió dar una respuesta.

Frente a otra pregunta sobre un supuesto viaje familiar a San Carlos de Bariloche, dijo que no responde “a publicaciones periodísticas”. Sin embargo, bajo su gestión, el Gobierno creó la Oficina de Respuesta Oficial con la intención de desacreditar a la prensa y denunciar supuestas fake-news. Además, el presidente Javier Milei suele responder muchas veces por redes sociales a publicaciones periodísticas.

Sin correrse de la estrategia que aplicó en la Cámara de Diputados, Adorni tampoco dio precisiones sobre su declaración jurada de bienes. “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, será en ese plazo en que sea formulada el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado. Ya di mi explicación; si tengo que dar más explicaciones lo haré en la Justicia”, dijo. Y reforzó su postura: “Voy a presentar mi declaración jurada en tiempo y forma, como siempre”.

Sin embargo, el anexo reservado de su última presentación fue presentado con demoras. Se trata del capítulo en el que remite que Bettina Angeletti, su esposa, compró una casa en el country Indio Cuá el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.

Volvió a decir que los viajes con su familia no fueron financiados por terceros o que no fueron un obsequio. “Nunca existió ocultación alguna”, dijo, aunque hasta el momento no dio detalles sobre los pagos en efectivo de sus viajes a Aruba o el vuelo en jet privado a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandio, dueño de una productora de TV que tiene contratos con el Estado.

Justificó también que su esposa y su familia tengan custodia pagada por el Estado. “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”, señaló el funcionario.

EL CIERRE DE LA SALA DE PRENSA

Apenas pasadas las 11, el funcionario mileísta comenzó su discurso. Hizo alusión a la polémica que se generó por el cierre de la sala de periodistas durante 11 días y defendió la medida tomada por el Gobierno. “Desde el primer día este Gobierno le abrió las puertas al periodismo; bajo ningún gobierno tuvieron tanta libertad de decir lo que quieran, cuándo y dónde quieran”, consideró. Debido a la grabación de imágenes sin permiso en Casa Rosada con anteojos con cámara, el Gobierno no dejó entrar a los acreditados de los canales Todo Noticias y eltrece, ambos del Grupo Clarín.

“¿Les parecería normal que un periodista se infiltre en la Casa Blanca con lentes espías y no haya consecuencias? Es evidente que está mal“, añadió.

“Después de una semana de evaluación, la Casa Militar adoptó un nuevo protocolo para evitar este tipo de acciones. Esto no es amenazar al periodismo, no es amenazar la libertad de expresión. Estamos a favor de la libertad de prensa", remarcó en este sentido el vocero, que aseguró también que “todo va a volver a la normalidad”.

Y justificó: “Todo es en pos de la seguridad del Presidente y del cuidado de la Casa de Gobierno. Es su responsabilidad de todos los que estamos aquí en la Casa Rosada”.

En medio de tensiones con los medios, el Gobierno endureció en mayo del último año los requisitos para la continuidad de los periodistas acreditados.

Además de achicar la cantidad de acreditaciones (las redujo a dos titulares y un suplente por medio, un total de 25 por turno, y dejó a decenas de medios pequeños sin autorización), introdujo una serie de requisitos vía resolución, que incluyó la firma de una declaración jurada y la obligatoriedad de entregar datos verificables sobre la llegada masiva de cada medio.

También estableció un “código de vestimenta” formal para las conferencias de prensa, y una prohibición de “transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”, en espacios no autorizados, a riesgo de considerarlo “falta grave”.

En este punto se basó el Gobierno para prohibir el ingreso a periodistas de TN por haber filmado pasillos y frentes de oficina en Casa Rosada, según fuentes oficiales sin pedido previo. Una prohibición que, el jueves 23 del mes pasado, se extendió a todos los medios.