Milei vuelve a viajar a Estados Unidos

El presidente realizará su cuarto viaje a ese país en lo que va del año.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos. Será para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro internacional que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico, empresarial y de las políticas públicas.

La presentación del mandatario argentino está prevista para el miércoles 6 de mayo, en el marco de la 29ª edición del encuentro, que se realizará en Los Ángeles. Será la segunda vez que Milei exponga en esa conferencia, luego de su participación en 2024.

Si bien aún no fue precisada oficialmente la fecha de llegada de la comitiva argentina, la exposición del presidente ya figura dentro de la agenda del evento. Según trascendió, Milei estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La Conferencia Global del Instituto Milken comenzará este domingo y el lema de este año será “Liderando en una nueva era”. El foro reúne a dirigentes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global.

CASI 5 MIL MILLONES GASTADOS EN VIAJES

Este nuevo viaje a Estados Unidos se suma a una agenda internacional intensa de Milei. Según una reconstrucción de Ámbito a partir de los informes de gestión presentados por los jefes de Gabinete ante el Congreso, el presidente ya acumuló más de $4.700 millones en gastos por viajes al exterior desde el inicio de su mandato.

El último informe presentado por Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados detalló que, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, los traslados internacionales del presidente y su comitiva insumieron otros $437 millones. Ese monto se agrega a los $2.300 millones registrados entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, y a los más de $1.900 millones correspondientes al período posterior.

Dentro de ese esquema, Estados Unidos aparece como el destino más frecuente. Allí Milei viajó en reiteradas oportunidades para participar de foros empresarios, encuentros ideológicos, reuniones con inversores, actividades vinculadas al FMI y contactos políticos con referentes de la administración de Donald Trump.