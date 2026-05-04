Arbeletche es el nuevo secretario de Coordinación de Gabinete

El extitular de Pesca reemplaza a Jennifer Contardi. Asumió en el mismo acto en el que juraron Paz, Wisky y Arnaudo en sus nuevos cargos.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presidió este lunes en la Casa de Gobierno el acto de toma de juramento a nuevos funcionarios del gabinete provincial. Durante la ceremonia, asumieron Gustavo Martín Paz como ministro de Economía; Miguel Ángel Arnaudo como presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS); Andrés Pedro Arbeletche como secretario de Coordinación de Gabinete; Sergio Javier Wisky como secretario de Salud; y Jennifer Contardi como subsecretaria de Autotransporte Terrestre.

El acto se llevó a cabo en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, donde el mandatario tomó juramento a los funcionarios designados mediante decretos provinciales firmados con fecha 4 de mayo, que cuentan con la refrenda del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.