Claudio Galasso dará este sábado una capacitación

El curso abordará neurociencias aplicadas al rendimiento y rehabilitación deportiva, será online y comienza a las 9.

Este sábado, y vía online, el licenciado internacional Claudio Galasso, brindará a partir de las 9 una capacitación.

El curso abordará las neurociencias aplicadas al rendimiento y rehabilitación deportiva. Está destinado a profesores, licenciados en educación física, entrenadores, kinesiólogos, médicos, estudiantes y profesionales del deporte y la salud.

El disertante trabajó con deportistas internacionales como David Nalbandian, Alberto Mancini y Mónica Puig (campeona olímpica en Río de Janeiro 2016), además del equipo argentino de Copa Davis y Los Pumas.

La clínica abordará contenido como: neuroplasticidad y control motor, neurociencias aplicadas a la rehabilitación deportiva, entrenamiento neurocognitivo, estrategias para optimizar el retorno al deporte, aplicaciones para la alta performance, integración cerebro, movimiento, rendimiento.

Se tratará de una capacitación que integra rehabilitación, readaptación, rendimiento, trasladando las neurociencias a la práctica profesional.

Para mayor información e inscripciones se pueden comunicar al: 297- 429 8161.